В Красноярском крае 165 новых случаев заражения COVID-19

В регионе за последние сутки зафиксировано еще 165 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

По данным регионального оперативного штаба, всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 21 214 подтвержденных диагнозов, из них 15 912 человек было вылечено (86 человека за последние сутки) и 570 случаев закончились летальным исходом (2 новых случая за сутки).

По данным Роспотребнадзора суточный темп прироста по-прежнему составляет 0,8%.

По состоянию на сегодняшний день под наблюдением врачей находятся 3 112 человек (плюс 347 человек), за последние сутки снято с наблюдения 199 человек.

Также в оперативном штабе сообщили, что за все время в регионе было проведено 1 043 184 теста.

Напомним, что наш регион на сегодняшний день находится на 3 этапе снятия ограничений.