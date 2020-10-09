В 20-й больнице появились новые аппараты искусственной вентиляции легких

В клинической больнице №20 имени И.С. Берзона появилось новое оборудование.

В реанимационное отделение поступило 20 новых аппаратов искусственной вентиляции легких, а также 18 мониторов слежения за текущим состоянием пациента и другая высокотехнологичная техника.

Медицинское оборудование было закуплено в рамках государственной поддержки учреждений, где идет лечение больных COVID-19.

Кроме того, в диагностическое отделение было поставлено 2 новых аппарата ультразвукового исследования. Вся техника поступила в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Фото: Министерство здравоохранения Красноярского края