В федеральном минздраве россиянам рекомендовали провести выходные дома

Министерстве здравоохранения РФ рекомендовали гражданам провести выходные дома. В ведомстве призвали отказаться от походов в гости и публичные места, а также ограничить поездки в общественном транспорте. Рекомендации связаны со стремительным ростом числа заболевших коронавирусом в регионах страны.

По словам помощника министра Алексея Кузнецова данные рекомендации необходимо выполнить для исключения «взрывного увеличения» нагрузки на региональные системы здравоохранения. Как отметил представитель Минздрава, наиболее эффективными методами контроля заболеваемости COVID-19 являются ограничение контактов, соблюдение правил гигиены и использование масок, а также соблюдение социальной дистанции.

Напомним, вчера в Красноярском крае зафиксировано 167 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в регионе было зарегистрировано 21 049 подтвержденных диагнозов.