На базе ФМБА в Красноярске разворачивают ковидный госпиталь

Еще один инфекционный стационар для больных коронавирусом разворачивают в Красноярске. Он будет работать базе ФМБА на ул. Вавилова, сообщает радио «Красноярск-Главный».

Весной там уже разворачивали ковидный госпиталь на 60 коек, однако после снижения уровня заболеваемости медучреждение вернулось к обычному режиму работы – такую схему использовали в большинстве инфекционных стационаров Красноярска. Накануне в краевом центре заработал временный инфекционный стационар в здании студенческого общежития на ул. Рокоссовского. В госпитале развернуто 120 коек, в обсервации будут работать до 50 сотрудников.

В региональном Минздраве отмечают стабильный умеренный прирост числа заболевших Сovid-19. Свободных коек в действующих инфекционных стационарах становится все меньше.



