Красноярские врачи начали прививаться от СOVID-19

С сегодняшнего дня в Центре СПИД начали прививать медицинских работников от коронавирусной инфекции COVID-19. Вакцину получили те медицинские сотрудники, которые работают в «красной зоне» – скорая помощь, инфекционные госпиталя и врачи-инфекционисты.

Как рассказали в региональном минздраве, в ближайшие полторы недели вакцинацию пройдут 42 медицинских работника, но перед вакцинацией все потенциальные получатели будут проходить тест на наличие антител к COVID-19. Кроме того, у всех работников здравоохранения измеряют температуру. Через 21 день медицинским работникам поставят повторную прививку. В период между вакцинациями получатели будут вести дневник самонаблюдения.

Напомним, первая партия вакцины поступила в регион в конце сентября. Всего предполагается получить 2,5 тысячи доз вакцины «Спутник V».