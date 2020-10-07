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В Красноярском крае 158 новых случаев заражения COVID-19

Главная Здоровье
Красноярск
15:00 7 Октября 2020
красноярск, эпидемия, вирус, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае за последние сутки зафиксировано еще 158 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

По данным оперативного штаба, всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 20 882 подтвержденных диагноза, из них 15 739 было вылечено (82 человека за последние сутки) и 565 случая закончились летальным исходом (3 случая за сутки).

По данным Роспотребнадзора суточный темп прироста составил 0,8%.

На сегодняшний день под наблюдением врачей находятся 2 815 человек (плюс 331 человек), за последние сутки снято с наблюдения 223 человека.

Также в оперативном штабе сообщили, что за все время в регионе было проведено 1 017 095 тестов.  

Красноярский край находится на 3 этапе снятия ограничений.   

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