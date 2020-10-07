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В Красноярск поступит 2,5 тысячи доз вакцины от коронавируса

Главная Здоровье
Красноярск
10:26 7 Октября 2020
вакцинация, медицина, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярск до конца года поступит 2,5 тысячи доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Первая партия препарата, разработанного российским НИИ им. Гамалеи, ранее была направлена в краевой Центр СПИД – медучреждение отвечает за распределение вакцины по больницам и поликлиникам.

Ставить прививку от коронавируса будут только добровольцам в возрасте от 18 до 60 лет. В первую очередь прививать будут медиков. Схема введения препарата предполагает первичную инъекцию и повторное вакцинирование через 21 день.

«Что касается вакцины от COVID-19: сейчас можно услышать мнение, даже от некоторых врачей, что препарат не эффективен и даже опасен. Это не профессиональный подход. Вакцина уже полностью готова, она отвечает всем требованиям безопасности. И я сам буду в числе тех, кто получит инъекцию – продемонстрирую своим примером ее надежность», – отметил главный врач КГАУЗ «Красноярская городская стоматологическая поликлиника № 1», депутат Горсовета Дмитрий Власов.

Напомним, что в этом году раньше обычного – с 1 сентября – началась сезонная вакцинация от гриппа. Это сделано, чтобы снизить заболеваемость гриппом, ОРВИ и коронавирусом.

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