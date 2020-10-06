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В Красноярском крае 137 новых случаев заболеваний коронавирусом

Главная Здоровье
Красноярск
15:00 6 Октября 2020
красноярск, эпидемия, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В регионе продолжается рост заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19. Так, по данным оперативного штаба за последние сутки зафиксировано еще 137 новых случаев заболевания.

Всего с начала пандемии в Красноярском крае зафиксировано 20 724 подтвержденных диагнозов, из них 15 657 было вылечено (80 человек за последние сутки) и 562 случая закончились летальным исходом (1 случай за сутки).

По данным Роспотребнадзора темп прироста за сутки составил 0,7%.

На сегодняшний день под наблюдением врачей находятся 2707 человек, за последние сутки снято с наблюдения 216 человек.

Красноярский край находится на 3 этапе снятия ограничений.   

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