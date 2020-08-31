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Узкие специалисты краевой больницы возобновят консультации с 10 сентября

Главная Здоровье
Красноярск
14:25 31 Августа 2020
больница, красноярск, врачи
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Часть отделений стационара краевой больницы в Красноярске возобновляет работу. Плановый прием пациентов с 10 сентября начнут кардиологи, аритмологи, кардиохирурги, гематологи, неврологи, нейрохирурги, профпатологи, сосудистые хирурги, травматологи и урологи.

Перед тем, как пройти в медучреждение, у пациентов измерят температуру и проведут анкетирование на наличие симптомов ОРВИ. Вход и выход в поликлиники организованы через разные двери, чтобы разделить потоки пациентов.

«С 10-го сентября плановым пациентам начнут оказывать стационарную помощь кардио- и сердечно-сосудистая хирургия, нейрохирургия, урология, а также отделение нарушения ритмов сердца, травматология и ортопедия. Дальше, в зависимости от высвобождения отделений из базового инфекционного госпиталя и освобождения медицинского персонала, как второй и третий этап, будем запускать и другие профили», - сообщил заместитель главного врача ККБ по хирургии Дмитрий Евдокимов.

Напомним, что во всех медучреждениях города пациенты должны соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра и носить защитную маску.

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