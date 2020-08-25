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Еще восемь красноярцев стали жертвами коронавируса

Главная Здоровье
Красноярск
14:34 25 Августа 2020
эпидемия, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае на 25 августа 113 случаев заражения коронавирусом. Восемь человек пополнили список погибших - всего 437 жертв.

«Красноярский край, по итогам суток, опустился на 9 место, но все еще находится в первой десятке регионов России с наибольшим числом выявленных случаев COVID-19. Число заболевших за истекшие сутки, как и ранее, превышает порог в 100 человек. Заболевших почти вдвое больше, чем выписанных по выздоровлению от коронавирусной инфекции», - рассказали в оперативном штабе.

За сутки медики выписали из больниц 69 человек – всего 13 041. С начала пандемии коронавирус подтвердился у 16 202 пациентов в Красноярском крае.

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