Еще восемь красноярцев стали жертвами коронавируса

В Красноярском крае на 25 августа 113 случаев заражения коронавирусом. Восемь человек пополнили список погибших - всего 437 жертв.

«Красноярский край, по итогам суток, опустился на 9 место, но все еще находится в первой десятке регионов России с наибольшим числом выявленных случаев COVID-19. Число заболевших за истекшие сутки, как и ранее, превышает порог в 100 человек. Заболевших почти вдвое больше, чем выписанных по выздоровлению от коронавирусной инфекции», - рассказали в оперативном штабе.

За сутки медики выписали из больниц 69 человек – всего 13 041. С начала пандемии коронавирус подтвердился у 16 202 пациентов в Красноярском крае.