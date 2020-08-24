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Иммунитет к COVID-19 выявили у 12,4% красноярцев

Главная Здоровье
Красноярск
11:32 24 Августа 2020
эпидемия, в красноярском крае, здоровье
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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У 12,4% жителей Красноярского края выявлен иммунитет к новой коронавирусной инфекции. Такие данные 24 августа опубликовали в региональном управлении Роспотребнадзора. Всего в исследованиях принимали участие три тысячи человек.

Самый стойки иммунитет выработался у молодежи в возрасте 18-29 лет (15,2%). Максимальные показатели выделили и у старшего поколения 70+ (13,4%).

«Работа велась с участием Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера. Изучение популяционного иммунитета будет продолжено», - пояснили в ведомстве.

В эксперименте принимали участие здоровые жители края разных возрастных групп. Кто-то из них уже перенес коронавирус. В Роспотребнадзоре заявили, что для эпидемиологического благополучия показатель коллективного иммунитета должен превышать 70%.

Напомним, в Красноярском крае уже более 16 тысяч зараженных COVID-19.

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