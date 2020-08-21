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В Красноярский край вернут мобильные флюографы

Главная Здоровье
Красноярск
13:42 21 Августа 2020
медицина, здоровье, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В краевом Минздраве опубликовали график работы передвижных флюорографических комплексов. Жители региона уже в сентябре смогут записаться на плановый осмотр.

Так, с 7 по 11 сентября мобильные флюографы будут работать в Манском районе, а затем в Дивногорске и окрестностях.

«По отдельному графику пройдут осмотры в учреждениях социальной защиты края. И в сентябре же в Красноярске начнутся плановые профосмотры школьников и студентов», - рассказали в министерстве.

В прошлом году в рамках национального проекта «Здравоохранение» куплено 16 цифровых флюорографов. Время обследования на аппарате занимает 15 секунд, а своевременная диагностика туберкулеза и еще ряда заболеваний этим методом очень высока.

Напомним, в марте профилактические осмотры и диспансеризация населения поставили на паузу из-за пандемии коронавируса. Красноярский край перешел ко второму этапу снятия ограничений, поэтому профильная деятельность больниц и медучреждений возобновилась. Жители при необходимости смогут пройти плановые осмотры.

 

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