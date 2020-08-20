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В Красноярском крае снова выросло число заболевших коронавирусом

Главная Здоровье
Красноярск
15:29 20 Августа 2020
вирус, эпидемия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае на 20 августа 114 новых заболевших коронавирусом. 53 человека выписали из больниц региона. Общее число инфицированных с начала пандемии - 15 631.

За сутки еще пять пациентов скончались от вируса – всего 403 случая.

По заболеваемости регион занимает восьмое место в России.

«Число зараженных за истекшие сутки, более чем вдвое больше, чем выписанных по выздоровлению от коронавирусной инфекции. Темп прироста – 0,7%», - отметили в оперативном штабе.

Напомним, для перехода на третий этап снятия ограничения Красноярскому краю необходимо снизить коэффициент заболеваемости до 0,5.

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