В Красноярском крае снова выросло число заболевших коронавирусом

В Красноярском крае на 20 августа 114 новых заболевших коронавирусом. 53 человека выписали из больниц региона. Общее число инфицированных с начала пандемии - 15 631.

За сутки еще пять пациентов скончались от вируса – всего 403 случая.

По заболеваемости регион занимает восьмое место в России.

«Число зараженных за истекшие сутки, более чем вдвое больше, чем выписанных по выздоровлению от коронавирусной инфекции. Темп прироста – 0,7%», - отметили в оперативном штабе.

Напомним, для перехода на третий этап снятия ограничения Красноярскому краю необходимо снизить коэффициент заболеваемости до 0,5.