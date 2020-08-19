Хирурги БСМП за пять часов заново собрали пациенту лицо

Челюстно-лицевые хирурги БСМП восстановили лицо пациенту после тяжелой травмы. Такие сложные случаи врачи в своей практике встречают редко – кости лица полностью отделились от основания черепа. Разлом проходил по дну носа и верхнечелюстным пазухам, распространяется на тыльную стенку глазницы, скулу, носолобный шов. Операцию проводил челюстно-лицевой хирург Артем Крючков.

«В течение почти пяти часов челюстно-лицевые хирурги поэтапно восстанавливали лицо пациенту, сопоставляли отломки, которые соединяли специальными металлоконструкциями. Была проведена реконструкция верхней челюсти, восстановлена скуловая кость слева; буквально по кусочкам, собрали нижнюю челюсть», - сообщили в пресс-службе БСМП.

Врачи пытались максимально сохранить эстетику лица, наложили косметические швы. КТ - исследование после операции - показало, что лицо восстановлено правильно. Сейчас пациент идет на поправку и уже начинает самостоятельно есть.