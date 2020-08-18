Статистика по COVID-19 в Красноярском крае: 117 заболевших, пять умерших

В Красноярском крае за сутки 117 новых случаев заболевания коронавирусом. На 18 августа общее число зараженных достигло 15 402. Скончались за сутки пять пациентов - всего 392 человека.

«Край по итогам суток - вновь поднялся на 7-е место в «десятке» регионов России с наибольшим количеством выявленных случаев COVID-19. Число заболевших за истекшие сутки, как и ранее, почти достигло отметки в 117 человек. Это почти вдвое больше, чем количество выписанных по выздоровлению от коронавирусной инфекции – 71», - отметили в оперативном штабе.

Темп прироста заболеваемости на 18 августа – 0,8 %. Лидером зараженным COVID-19 стал Красноярск, где с начала пандемии 8043 случая.