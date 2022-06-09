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Корреспондент «Радио Сибирь Томск» победила в региональном этапе всероссийского конкурса журналистов

Главная От редакции
Красноярск
18:33 9 Июня 2022
события, победа, радиостанция, сибирь
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Корреспондент «Радио Сибирь Томск» Ангелина Гайсина победила в региональном этапе всероссийского конкурса журналистов «Вместе в цифровое будущее». 

Всероссийский конкурс уже в 11 раз организует ПАО «Ростелеком». В 2022 году на него представили 191 работу от представителей СМИ и блогеров Сибири, Бурятии и Забайкальского края. Наша коллега из «Радио Сибирь» заняла первое место в номинации «Радио и подкасты». Программа Ангелины Гайсиной «Робот человеку садовник» получила наивысшую оценку жюри.

Благодаря победе Ангелина отправится осенью в Москву на федеральный финал конкурса. Победители общероссийского этапа получат возможность поехать за Северный полярный круг.

Фото: Ангелина Гайсина

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