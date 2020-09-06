Красноярцам рассказали о вреде скрытого сахара в продуктах

Краевое управление Роспотребнадзора опубликовало список продуктов, в которых содержится сахар. Например, в одной столовой ложке кетчупа есть примерно 4 грамма (около 1 чайной ложки) свободных сахаров, а в банке газировки - около 10 ложек.

При этом в овощах, фруктах и молочных продуктах содержатся свои виды сахара - они не представляют угрозу.

«Углеводы естественного происхождения, как правило, невозможно поглощать в больших количествах. Сладкие фрукты компенсируют обилие фруктозы и глюкозы клетчаткой, витаминами и минералами, поэтому имеют низкую энергетическую плотность. Лактоза (молочный сахар) вредна только для аллергиков», - рассказали в ведомстве.

В среднем житель России съедает около 107 гр сахара в сутки или 39 кг в год.

«Исследования показывают, что дети с максимальным потреблением сахаросодержащих напитков с большей вероятностью страдают избыточным весом или ожирением, чем дети, мало потребляющие сахаросодержащих напитков», - отметили специалисты.

Сокращение употребления сахара только положительно влияет на здоровье. Люди меньше страдают от избыточного веса, кариеса и других заболеваний. Эксперты советуют есть меньше йогуртов, творожных масс, кондитерских изделий.