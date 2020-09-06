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Красноярцам рассказали о вреде скрытого сахара в продуктах

Главная ЕДА
Красноярск
11:52 6 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Краевое управление Роспотребнадзора опубликовало список продуктов, в которых содержится сахар. Например, в одной столовой ложке кетчупа есть примерно 4 грамма (около 1 чайной ложки) свободных сахаров, а в банке газировки - около 10 ложек. 

При этом в овощах, фруктах и молочных продуктах содержатся свои виды сахара - они не представляют угрозу. 

«Углеводы естественного происхождения, как правило, невозможно поглощать в больших количествах. Сладкие фрукты компенсируют обилие фруктозы и глюкозы клетчаткой, витаминами и минералами, поэтому имеют низкую энергетическую плотность. Лактоза (молочный сахар) вредна только для аллергиков», - рассказали в ведомстве. 

В среднем житель России съедает около 107 гр сахара в сутки или 39 кг в год. 

«Исследования показывают, что дети с максимальным потреблением сахаросодержащих напитков с большей вероятностью страдают избыточным весом или ожирением, чем дети, мало потребляющие сахаросодержащих напитков», - отметили специалисты. 

Сокращение употребления сахара только положительно влияет на здоровье. Люди меньше страдают от избыточного веса, кариеса и других заболеваний. Эксперты советуют есть меньше йогуртов, творожных масс, кондитерских изделий. 

«Самый простой способ избежать скрытого сахара в продуктах – внимательно проверять количество калорий и изучать состав. Кроме того, необходимо как можно реже питаться готовой едой и полуфабрикатами», - напоминают эксперты. 

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