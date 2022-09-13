13 сентября
Красноярск
погода +8 °C
60.46
 
€ 61.31
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

С 1 октября банки обязали раскрывать условия вкладов в виде таблицы

Главная Финансы
Красноярск
11:29 13 Сентября 2022
общество, банк, вклады
версия для печати Ico_print

С 1 октября этого года сотрудников банков обяжут объяснять вкладчикам условия вкладов в виде таблицы.

Каждый клиент, которые выбирает или открывает вклад, сможет ознакомиться с его условиями, которые будут описаны в таблице. Основными пунктами будут являться вид вклада, сумма, возможность пополнения вклада, сроки возврата, процентная ставка по вкладу, порядок выплаты процентов, процентная ставка, продление срока, а также способ обмена информацией. 

Управляющий Отделением Красноярского Банка России Сергей Журавлев уверен, что благодаря новым правилам вкладчику будет проще узнать и проанализировать всю основную информацию по вкладам. 

«Новая форма информирования об условиях банковского вклада повышает прозрачность финансовых услуг. В таблице клиент банка увидит основные условия по вкладу: в какой валюте, какую сумму кладет, сможет ли он пополнять вклад, какие условия возврата денег, порядок выплаты процентов, возможность пролонгации и так далее. С начала действия этой законодательной нормы вкладчику будет проще проанализировать ключевую информацию по вкладу, сравнить предложения разных банков и воспользоваться наиболее выгодным», - говорит Журавлев

Фото: © Владимир Трефилов/РИА Новости

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Финансы / НОВОСТИ
Новости Красноярска: У Красноярского края выросли доходы на 48,9 млрд рублей

У Красноярского края выросли доходы на 48,9 млрд рублей

13 Сентября 2022 г.
Приличную долю роста доходов на себя взяли федеральные средства
Новости Красноярска: В Бурятии директор ЖКХ-компании около года не выплачивал зарплату работникам

В Бурятии директор ЖКХ-компании около года не выплачивал зарплату работникам

8 Сентября 2022 г.
Бывший руководитель предстанет перед судом
Новости Красноярска: Холдинг «Интеррос» покупает 35% доли Олега Тинькова в TCS Group

Холдинг «Интеррос» покупает 35% доли Олега Тинькова в TCS Group

29 Апреля 2022 г.
После новости о продаже бумаг TCS Group цены на них взлетели на 10%
Новости Красноярска: Сбербанк понизил ставки по ипотечным кредитам с 20 % до 16,9 % годовых

Сбербанк понизил ставки по ипотечным кредитам с 20 % до 16,9 % годовых

11 Апреля 2022 г.
Заявки на кредитование по старым условиям пересчитают при сделке
Новости Красноярска: На КЭФ-2021 обсудят инвестиции в Россию

На КЭФ-2021 обсудят инвестиции в Россию

24 Марта 2021 г.
Речь о поиске инвесторов и капитала
Новости Красноярска: Администрация Красноярска берет в кредит почти 3 млрд рублей

Администрация Красноярска берет в кредит почти 3 млрд рублей

19 Марта 2021 г.
Это работа по снижению долговой нагрузки на бюджет города
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске на руководителя городского рынка завели уголовное дело

В Красноярске на руководителя городского рынка завели уголовное дело

12 Сентября 2022 г.
Ему грозит до 2 лет лишения свободы
Новости Красноярска: В Омске неизвестные закидали автомобили «коктейлем Молотова»

В Омске неизвестные закидали автомобили «коктейлем Молотова»

12 Сентября 2022 г.
Инцидент произошел ночью
Новости Красноярска: Постарались сделать по максимуму: в Красноярске благоустроили сквер перед зданием ж/д станции «Злобино»

Постарались сделать по максимуму: в Красноярске благоустроили сквер перед зданием ж/д станции «Злобино»

8 Сентября 2022 г.
Выбрали этот сквер в качестве объекта благоустройства жители в 2021 году
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru