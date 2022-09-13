С 1 октября банки обязали раскрывать условия вкладов в виде таблицы

С 1 октября этого года сотрудников банков обяжут объяснять вкладчикам условия вкладов в виде таблицы.

Каждый клиент, которые выбирает или открывает вклад, сможет ознакомиться с его условиями, которые будут описаны в таблице. Основными пунктами будут являться вид вклада, сумма, возможность пополнения вклада, сроки возврата, процентная ставка по вкладу, порядок выплаты процентов, процентная ставка, продление срока, а также способ обмена информацией.

Управляющий Отделением Красноярского Банка России Сергей Журавлев уверен, что благодаря новым правилам вкладчику будет проще узнать и проанализировать всю основную информацию по вкладам.

«Новая форма информирования об условиях банковского вклада повышает прозрачность финансовых услуг. В таблице клиент банка увидит основные условия по вкладу: в какой валюте, какую сумму кладет, сможет ли он пополнять вклад, какие условия возврата денег, порядок выплаты процентов, возможность пролонгации и так далее. С начала действия этой законодательной нормы вкладчику будет проще проанализировать ключевую информацию по вкладу, сравнить предложения разных банков и воспользоваться наиболее выгодным», - говорит Журавлев

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