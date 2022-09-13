У Красноярского края выросли доходы на 48,9 млрд рублей

Правительство Красноярского края сообщило о корректировке регионального бюджета.

Новой отличительной особенностью бюджета стал рост доходов краевой казны.

Например, доходы бюджета Красноярского края в 2022 году поднялись на 48,9 млрд рублей и должны принести в казну 359,4 млрд рублей. Расходы, кстати, тоже подросли на 20,1 млрд рублей. Они дойдут до цифры в 387 млрд рублей.

Отметим, что приличную долю роста доходов на себя взяли федеральные средства, которые планируют направить на:

- переселение из аварийного жилья — больше 3 млрд руб.;

- купят троллейбусы, электробусы и зарядные станции для Красноярска. На это потратят больше 1 млрд рублей в 2022–2023 гг.;

- отремонтируют дороги и прилегающую инфраструктуру за 474 млн руб.;

- часть средств пойдет на ежемесячные выплаты детям до 3 лет — 420 млн руб.;

- для отдельных категорий граждан выделены деньги на оплату ЖКУ — 400 млн руб.;

- есть и другие расходы.

Средства Красноярского края пойдут на следующее:

- повышение зарплаты бюджетникам (исполнение майских указов президента по отдельным категориям) — 2,8 млрд руб.;

- помогут деньгами и пострадавшим от массовых пожаров в мае 2022 года — 2,3 млрд руб.;

- статья расходов есть и на подготовку территорий под строительство метро в Красноярске — больше 2 млрд руб. потратят в период 2022–2024 гг. (в 2022 году из них уйдет 814 млн руб.);

- средства предусмотрены на поддержку муниципальных образований края — 971 млн руб.;

- обеспечение территориальной программы обязательного медстрахования — 1,6 млрд руб.;

- нашелся в бюджете пункт для строительство комплекса Красноярского хореографического колледжа и возведение международного центра креативных индустрий «Поздеев Центр» в Красноярске — больше 2 млрд рублей в период 2023–2024 годов;

- и разные расходы.

Ранее sibnovosti.ru писали, что 7 междворовых проездов дополнительно отремонтируют в Ленинском районе Красноярска.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости