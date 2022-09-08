В Бурятии директор ЖКХ-компании около года не выплачивал зарплату работникам

В Бурятии сотрудники правоохранительных органов завершили расследование уголовного дела в отношении бывшей главы ЖКХ-компании, который на протяжении года не выплачивал зарплату своим сотрудникам.

Сотрудники следственного управления СК России по Бурятии рассказали, что с ноября прошлого года в организации начались финансовые проблемы. Сотрудники получали минимальную зарплату, либо не получали ее вовсе. Директор фирмы направлял средства предназначенные для оплаты труда на финансирование нужд компании.

В итоге образовался долг перед 18 работниками в размере 1,2 млн рублей.

Мужчину уволил с поста директора и возбудили на него уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».

Материалы дела направлены в суд.

Фото: © РИА Новости / Виталий Безруких