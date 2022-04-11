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Сбербанк понизил ставки по ипотечным кредитам с 20 % до 16,9 % годовых

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Красноярск
09:33 11 Апреля 2022
красноярск, деньги
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Сбербанк понизил ставки по ипотечным кредитам с 20 % до 16,9 % годовых.

Отмечается, что клиентам, подавшим заявки на кредитование по старым условиям и уже получившим одобрение от банка, ставки автоматически пересчитают при сделке.

Ставки по льготной ипотеке не изменились. Так, по программе семейной ипотеки минимальная ставка составляет 5,7 процента, льготной программе на новостройки – 11,7 процента, дальневосточной ипотеке — 1,7 процента.

Кроме того, Сбербанк уменьшил ставки и по рублевым вкладам, теперь их максимальная доходность составляет 16 процентов.

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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