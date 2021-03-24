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На КЭФ-2021 обсудят инвестиции в Россию

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Красноярск
15:51 24 Марта 2021
обсуждение, форум, бизнес, инвестиции, финансы
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Одной из основных тем на Красноярском экономическом форуме, который пройдет в апреле, станет поиск инвестиций в Россию. В течение двух дней трек «Инвестиции в настоящее и будущее РФ» объединит в себе экспертов и специалистов по поиску капитала в рамках деловых встреч, дискуссий и форсайт-сессий.

Участники мероприятий обсудят конкурентные преимущества регионов, приоритетные проекты и зоны развития, меры государственной поддержки и другие аспекты, которые инвесторы учитывают в принятии решений.

«Дискуссионная программа трека дает участникам возможность сформулировать четкие запросы в адрес потенциальных партнеров для выстраивания эффективного сотрудничества между инвесторами, инициаторами проектов и регионами, а также способствует поиску новых механизмов финансирования проектов и государственно-частного партнерства», – отметил генеральный директор Корпорации развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко.

Так, 14 апреля пройдет деловая встреча с представителями малого и среднего бизнеса «Система поддержки МСП» для обсуждения формирования эффективной системы государственно-частного партнерства в новой постковидной реальности и эффективность поддержки МСП в регионах. В этот же день состоится дискуссия «Новый механизм поддержки регионального инвестиционного развития» на которой эксперты рассмотрят инвестиционные карты регионов и проекты ГЧП, а также обсудят формирование интерактивного программного продукта для инвесторов и государства по работе с новыми инвестиционными проектами с упором на новый драйвер развития.  

Во второй день работы форума в рамках трека «Инвестиции в настоящее и будущее РФ» состоится форсайт-сессия «Экспортный потенциал РФ 2035». Участники обсудят возможности российского экспорта после кризиса 2020, изменение ландшафта мировой торговли и ожидания экспортеров в горизонте 2035. Как регионы-лидеры по экспорту пережили 2020 год и какие перспективы в регионах сегодня для сохранения и увеличения экспортных показателей?

Напомним, Красноярский экономический форум 2021 пройдет с 12 по 16 апреля. События форума будут транслироваться на сайте КЭФ21.РФ. Для участия в онлайн-мероприятиях форума необходимо пройти регистрацию.

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