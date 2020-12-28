Сбербанк начал выдавать первые карты школьников в Красноярском крае

В Красноярском крае Сбербанк начал выдавать карты школьников. Первым образовательным учреждением, которое включилось в проект, стала школа №32 г. Красноярска. Учащимся 11-х классов и педагогам торжественно вручили банковские карты с индивидуальным дизайном. Проект Карта школьника - это совместный продукт компании «Параграф» и Красноярского отделения Сбербанка.

Карта школьника – универсальный инструмент для планирования своих расходов, комфортных расчётов за покупки, удобного доступа к школьным сервисам. Целью системы электронного кошелька «Карта школьника» является также объединение поставщиков школьных и около школьных услуг в удобной платежной системе.

Функционал карты не ограничивается только финансовыми операциями, она работает и как пропуск в школу, с её помощью можно оплатить проезд в транспорте, питание и сделать заказ на обед в школьной столовой. Также школьники могут заказать канцтовары, учебники и все необходимое для обучения в специальных онлайн магазинах-партнёрах банка. Для всех карт предусмотрено бесплатное годовое обслуживания, можно получать повышенные бонусы спасибо при осуществлении покупок.

Старшеклассники смогут пользоваться всем доступным функционалом в Сбербанк Онлайн, пополнять баланс мобильного телефона, подключать автоплатежи для регулярных выплат, управлять как финансовыми операциями, так и обслуживаться в компаниях экосистемы Сбера – заказывать продукты через СберМаркет или Delivery Club, такси через Ситимобил, получать скидки онлайн кинотеатра Окко и многое другое.

Светлана Туровец, заместитель управляющего Красноярским отделением Сбербанка:

«Карта школьника – это не просто удобно и современно, но и определенные уроки грамотности для молодёжи, проводник во взрослую жизнь с реальными финансовыми продуктами. Вместе с разработчиками системы - компанией «Параграф» и с педагогами мы приучаем школьников к умению планировать свои расходы, вести бюджет, пользоваться банковскими сервисами и продуктами. Это минимум необходимых знаний, которые помогут ребятам войти во взрослую жизнь. В будущем году проект будет расширяться, мы планируем плотно взаимодействовать со школами по выдаче таких карт».

По материалам ПАО "Сбербанк"

Фото: ПАО "Сбербанк"