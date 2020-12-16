Красноярску прописали развитие

Красноярск будет развиваться и дальше. Причем гораздо активнее. Главный финансовый документ города приняли депутаты Красноярского городского Совета. Впервые за много лет он профицитный – иначе говоря, доходы превышают расходы. Бюджет является сбалансированным, самодостаточным и направлен на решение ключевых для Красноярска задач. Он по-прежнему ориентирован на повышение качества и улучшение благополучия жизни горожан.

Отдельно выделим федеральные проекты. Это «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Демография», «Образование» и другие. Здесь сумма внушительная – 12,7 млрд рублей. В эту строку бюджета войдет строительство двух школ на 2 830 мест, пяти детских садов на 1 255 мест, двух пешеходных переходов, девяти автодорог, а также благоустройство 20 общественных пространств. Предусматриваются средства на проектирование, реконструкцию и ремонт зданий образовательных учреждений, находящихся в аварийном состоянии, по 18 объектам. Продолжится строительство спортивных площадок школ и во дворах жилых домов.

В 2021 году дополнительные меры социальной поддержки получат свыше 78 тыс. горожан. На эти цели выделено более 600 млн рублей.

«Самая главная победа депутатов заключается в том, что несмотря на такое трудное время, мы имеем очень устойчивый бюджет. Более того, за этот год мы успели еще и долги частично погасить. А это немало – три миллиарда рублей. При этом мы имеем профицитный бюджет. С ним можно жить и работать. Уверена, что он будет корректироваться в плюс – не все резервы работы с краем и федерацией у нас исчерпаны», - заявила председатель Горсовета Наталия Фирюлина.

Профицит – реальная победа городской власти над экономической ситуацией. Как признался глава Красноярска Сергей Еремин, такому результату поспособствовала кропотливая работа администрации города, городского Совета, поддержка губернатора края Александра Усса и главы регионального правительства.

«В этом году разработка бюджета Красноярска вышла на иной качественный уровень. Организация работы над каждой из 14 муниципальных программ имела свою систему. В итоге совместно с депутатами Горсовета мы сопоставили наши желания и наши возможности. По итогу обсуждений у нас получился сбалансированный финансовый документ. Я бы даже назвал этот документ эволюционным, поскольку нам впервые за несколько лет удалось сформировать профицитный бюджет», – сказал мэр Сергей Еремин.

В итоге с учетом расставленных приоритетов параметры бюджета города Красноярска на 2021 год составят: доходы – 36,9 млрд рублей; расходы – 36,5 млрд рублей; профицит – 0,4 млрд рублей.