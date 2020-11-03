Горно-металлургическая компания «Норильский никель» со следующего года присоединится к налоговому мониторингу

С 2021 года головная компания и основной актив группы «Норникель» – «ГМК «Норильский никель» присоединится к системе налогового мониторинга.

Компания предоставит федеральным налоговым службам доступ к своим информационным системам, которые содержат документы и информацию, связанные с исчислением и уплатой налогов, сборов и страховых взносов, а также к информации о налоговых рисках и данным внутреннего контроля.

«Переход на новую форму взаимодействия позволит в режиме онлайн проверять правильность исчисления налогов без выездных и камеральных проверок, совместно оценивать риски на основе высокотехнологичных решений, внедряемых налоговой службой, а также значительно сократить затраты на налоговое администрирование», — подчеркнула начальник управления налогового мониторинга ФНС России Марина Крашенинникова.

В свою очередь старший вице-президент и финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев отметил, что переход компании на режим налогового мониторинга – это индикатор высокого уровня автоматизации учетных процессов и прозрачности бизнеса с налоговой точки зрения.

«Проект по поэтапному переходу компаний группы на налоговый мониторинг реализуется с 2018 г. В результате перевода ПАО «ГМК «Норильский никель» с 2021 г. более 90% оборота группы будет проверяться в режиме реального времени», - пояснил топ-менеджер.

Отметим, «Норникель» является крупнейшим в мире производителем высокосортного никеля и палладия.