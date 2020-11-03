3 ноября
Красноярск
погода +1 °C
80.57
 
€ 93.76
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Горно-металлургическая компания «Норильский никель» со следующего года присоединится к налоговому мониторингу

Главная Финансы
Красноярск
12:30 3 Ноября 2020
налоги, норильск, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

С 2021 года головная компания и основной актив группы «Норникель» – «ГМК «Норильский никель» присоединится к системе налогового мониторинга.

Компания предоставит федеральным налоговым службам доступ к своим информационным системам, которые содержат документы и информацию, связанные с исчислением и уплатой налогов, сборов и страховых взносов, а также к информации о налоговых рисках и данным внутреннего контроля.

«Переход на новую форму взаимодействия позволит в режиме онлайн проверять правильность исчисления налогов без выездных и камеральных проверок, совместно оценивать риски на основе высокотехнологичных решений, внедряемых налоговой службой, а также значительно сократить затраты на налоговое администрирование», — подчеркнула начальник управления налогового мониторинга ФНС России Марина Крашенинникова.

В свою очередь старший вице-президент и финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев отметил, что переход компании на режим налогового мониторинга – это индикатор высокого уровня автоматизации учетных процессов и прозрачности бизнеса с налоговой точки зрения.

«Проект по поэтапному переходу компаний группы на налоговый мониторинг реализуется с 2018 г. В результате перевода ПАО «ГМК «Норильский никель» с 2021 г. более 90% оборота группы будет проверяться в режиме реального времени», - пояснил топ-менеджер.

Отметим, «Норникель» является крупнейшим в мире производителем высокосортного никеля и палладия. 

Финансы / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярск в топ-20 городов с самыми высокими зарплатами

Красноярск в топ-20 городов с самыми высокими зарплатами

5 Октября 2020 г.
Краевой центр расположился на 18-й строчке рейтинга
Новости Красноярска: Красноярцы и жители края могут снять наличные без банкомата в отделениях почтовой связи

Красноярцы и жители края могут снять наличные без банкомата в отделениях почтовой связи

28 Августа 2020 г.
Установлено более 1000 pos-терминалов
Новости Красноярска: Бывшая красноярская чиновница назначена замминистра финансов России

Бывшая красноярская чиновница назначена замминистра финансов России

4 Августа 2020 г.
Приказ подписал премьер-министр
Новости Красноярска: РУСАЛ заключил сделку предэкспортного финансирования на сумму свыше 1 млрд долларов США

РУСАЛ заключил сделку предэкспортного финансирования на сумму свыше 1 млрд долларов США

28 Октября 2019 г.
Использовать привлеченные средства планируется на частичное рефинансирование существующего кредита
Новости Красноярска: Красноярск получит кредит на благоустройство «Исторического квартала» и кладбища «Бадалык»

Красноярск получит кредит на благоустройство «Исторического квартала» и кладбища «Бадалык»

30 Июля 2019 г.
Мэрии требуется 109,6 млн рублей
Новости Красноярска: В Красноярском крае появится Региональный центр финансовой грамотности

В Красноярском крае появится Региональный центр финансовой грамотности

25 Июня 2019 г.
Его создадут на базе краевого института повышения квалификации
Новости компаний
30/10
«Ростелеком» в 10 раз увеличил пропускную способность сети для жителей Шарыпово Красноярского края
29/10
В СФУ пройдут Дни открытых дверей в онлайн-режиме
29/10
«Ростелеком» построил 3 базовых станции сотовой связи для жителей удаленных районов Красноярского края
28/10
Сбер проведёт первую в России онлайн-конференцию AI Journey Junior для школьников
28/10
Красноярцы все больше играют онлайн и возвращаются на «удаленку»
27/10
Утверждены новые даты проведения Artificial Intelligence Journey — 3–5 декабря 2020 года
27/10
«Умные» счетчики против воровства электроэнергии в частном секторе Лалетино и Пашенного
27/10
Бой без сбоев: З миллиона пользователей Wink посмотрели исторический бой Хабиба Нурмагомедова
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В аэропорту «Красноярск» завтра откроется уникальная выставка фотографий

В аэропорту «Красноярск» завтра откроется уникальная выставка фотографий

3 Ноября 2020 г.
Проект объединил фотографов из разных уголков страны
Новости Красноярска: В Северном заканчивается строительство новой дороги

В Северном заканчивается строительство новой дороги

3 Ноября 2020 г.
Объект будет сдан в июле 2021 года
Новости Красноярска: Бизнесмену Быкову предъявлено обвинение в подстрекательстве к убийству за 50 тысяч долларов

Бизнесмену Быкову предъявлено обвинение в подстрекательстве к убийству за 50 тысяч долларов

29 Октября 2020 г.
Следствие считает, что он нанял киллера в 2004 году
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru