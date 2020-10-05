Красноярск в топ-20 городов с самыми высокими зарплатами

Сотрудники российского информационного агентства «РИА Новости» составили рейтинг российских городов с самыми высокими заработными платами. Столица нашего региона расположилась на 18-й строчке со средней заработной платой в 49,4 тысяч рублей. Статистики брали данные по среднемесячной чистой заработной платой в первом полугодии текущего года.

Стоит отметить, что рейтинг возглавляет столица: в Москве средняя заработная составляет 103 тысячи рублей. Санкт-Петербург расположился на 8 месте со средней заработной платой в 66,5 тыс. рублей.

Кроме того, в топ-10 вошли города Сибири и Дальнего Востока, которые специализируются на добывающей отрасли – Южно-Сахалинск, Салехард, Сургут, Ханты-Мансийск, Магадан.