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Красноярск в топ-20 городов с самыми высокими зарплатами

Главная Финансы
Красноярск
13:00 5 Октября 2020
Автор: Sibnovosti.ru
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Сотрудники российского информационного агентства «РИА Новости» составили рейтинг российских городов с самыми высокими заработными платами. Столица нашего региона расположилась на 18-й строчке со средней заработной платой в 49,4 тысяч рублей. Статистики брали данные по среднемесячной чистой заработной платой в первом полугодии текущего года.

Стоит отметить, что рейтинг возглавляет столица: в Москве средняя заработная составляет 103 тысячи рублей. Санкт-Петербург расположился на 8 месте со средней заработной платой в 66,5 тыс. рублей.

Кроме того, в топ-10 вошли города Сибири и Дальнего Востока, которые специализируются на добывающей отрасли – Южно-Сахалинск, Салехард, Сургут, Ханты-Мансийск, Магадан.

 

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