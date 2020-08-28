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Красноярцы и жители края могут снять наличные без банкомата в отделениях почтовой связи

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Красноярск
09:50 28 Августа 2020
сервис, услуги, почта, финансы, деньги
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В Красноярском крае установлено более 1000 pos-терминалов в 553 отделениях почтовой связи, большая часть из которых приходятся на сельскую местность. Благодаря терминалам на кассе почты можно снять наличные с карты любого банка, а также оплатить почтовые услуги, в том числе отправку посылок, бандеролей, заказных писем, экспресс-доставку, абонирование ячейки абонементного почтового шкафа. Кроме того, по безналичному расчету можно приобрести конверты, марки, канцелярскую продукцию, товары почтовой розницы, газеты и журналы.

Отметим, что в сельских населенных пунктах, где отсутствует сеть банкоматов, в почтовых отделениях наиболее популярна операция по снятию наличных денежных средств. Чаще всего этой услугой пользуются жители Енисейского, Назаровского, Емельяновского, Ачинского, Минусинского, Курагинского, Шушенского и Рыбинского районов.

В городских отделениях с помощью pos-терминалов жители региона преимущественно совершают оплату услуг и товаров. Доля безналичных платежей в почтовых отделениях региона за первое полугодие 2020 года увеличилась в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Наибольшее количество операций по pos–терминалам проводилось в таких городах, как Красноярск, Железногорск, Канск, Норильск и Минусинск.

Фото: Почта России
По материалам Почты России

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