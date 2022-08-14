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Возврат товаров на Wildberries обойдется россиянам в 1000 рублей

Главная Бизнес
Красноярск
12:53 14 Августа 2022
общество, в россии, в красноярском крае, в красноярске, магазины, финансы
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Маркетплейс решил поменять комиссию на отказ от крупногабаритного товара. Теперь, чтобы вернуть крупногабаритный товар надо заплатить 1000 рублей. И это цена за единицу.

Отметим, что не понятно по какому критерию компания будет оценивать крупногабаритность. Например, рулон обоев и банка краски тоже обойдутся возвратом в 1000 рублей. Хотя сами товары могут стоить дешевле 1000. Получается, что вернув деньги за такой товар вы еще останетесь должны онлайн-площадке.

Возврат товаров на Wildberries обойдется россиянам в 1000 рублей

Кстати, большая коробка подгузников или ящик газировки точно больше банки краски, но их возврат будет стоить как и раньше 100 рублей.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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