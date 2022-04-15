Что нужно сделать для того, чтобы зарегистрировать ООО?

Чтобы компания осуществляла деятельность на законных основаниях, ее необходимо зарегистрировать. Для этого нужно подготовиться, собрать перечень документов, уплатить госпошлину. Самостоятельно это сделать сложно. Допущенные ошибки в предоставленных документах могут быть поводом для отказа или наложения административного взыскания. В специализированной компании регистрация юридического лица проводится бесплатно с оказанием помощи в подготовке и отправке документов в ФНС. При регистрации онлайн предприниматель экономит 4000 рублей на оплате пошлины за открытие счета.

Как подготовиться к регистрации?

Если у компании один учредитель, он самостоятельно определяет название, юридический адрес, устав фирмы и описывает имущество. Когда учредителей несколько, то все плановые и внеплановые организационные вопросы компании должны решаться на общем собрании. Участники выбирают председателя, секретаря и приглашают нотариуса для оформления протокола. На первом собрании должны присутствовать все партнеры по бизнесу, в противном случае принятые решения не будут иметь юридическую силу. В протоколе должны быть отражены все важные вопросы, подсчет голосов, обсуждения и выводы.

Протокол собрания содержит следующие сведения:

Место проведения.

Дата, время начала собрания.

Список участников.

Обсуждаемые вопросы.

Количество голосов за и против.

Принятие решения.

Кроме этого, в протоколе необходимо указать наименование компании и юридический адрес. В нем также следует отметить выбранного руководителя и период управления ООО. В протоколе должны быть указаны доли учредителей и уставной капитал.

На что обратить внимание при подготовке устава?

Одним из важных документов компании является устав. Он может быть типовым или индивидуальным, подготовленным под сферу деятельности бизнеса. В нем указаны основные правила работы компании и любые спорные вопросы решаются на основании этого документа. Например, один из участников фирмы отдает свою долю и выходит из числа учредителей. В уставе написано, что он должен был поставить в известность остальных партнеров при принятии решения. При подаче в суд сделка будет считаться недействительной. В уставе должны быть определены права и обязанности каждого из учредителей, а также правила выхода из компании и порядок заключения коммерческих сделок.

Как зарегистрировать фирму?

Для регистрации компании необходимо зайти на сайт и оставить заявку, указав в ней личные и контактные данные. После этого с клиентом связывается сотрудник банка и назначает встречу с курьером для выпуска ЭЦП. Затем необходимо зайти по ссылке, полученной в СМС и заполнить электронную форму. После этого сотрудник банка помогает идентифицировать личность клиента, собрать и подготовить документы для отправки в налоговую. Через 5 дней на электронную почту предпринимателя с ФНС будет отправлено уведомление о регистрации компании.

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