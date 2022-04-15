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Что нужно сделать для того, чтобы зарегистрировать ООО?

Главная Бизнес
Красноярск
08:51 15 Апреля 2022
сервис, услуги, бизнес, регистрация, финансы, экономика
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Чтобы компания осуществляла деятельность на законных основаниях, ее необходимо зарегистрировать. Для этого нужно подготовиться, собрать перечень документов, уплатить госпошлину. Самостоятельно это сделать сложно. Допущенные ошибки в предоставленных документах могут быть поводом для отказа или наложения административного взыскания. В специализированной компании регистрация юридического лица проводится бесплатно с оказанием помощи в подготовке и отправке документов в ФНС. При регистрации онлайн предприниматель экономит 4000 рублей на оплате пошлины за открытие счета.

Как подготовиться к регистрации?

Если у компании один учредитель, он самостоятельно определяет название, юридический адрес, устав фирмы и описывает имущество. Когда учредителей несколько, то все плановые и внеплановые организационные вопросы компании должны решаться на общем собрании. Участники выбирают председателя, секретаря и приглашают нотариуса для оформления протокола. На первом собрании должны присутствовать все партнеры по бизнесу, в противном случае принятые решения не будут иметь юридическую силу. В протоколе должны быть отражены все важные вопросы, подсчет голосов, обсуждения и выводы.

Протокол собрания содержит следующие сведения:

  • Место проведения.
  • Дата, время начала собрания.
  • Список участников.
  • Обсуждаемые вопросы.
  • Количество голосов за и против.
  • Принятие решения.

Кроме этого, в протоколе необходимо указать наименование компании и юридический адрес. В нем также следует отметить выбранного руководителя и период управления ООО. В протоколе должны быть указаны доли учредителей и уставной капитал.

На что обратить внимание при подготовке устава?

Одним из важных документов компании является устав. Он может быть типовым или индивидуальным, подготовленным под сферу деятельности бизнеса. В нем указаны основные правила работы компании и любые спорные вопросы решаются на основании этого документа. Например, один из участников фирмы отдает свою долю и выходит из числа учредителей. В уставе написано, что он должен был поставить в известность остальных партнеров при принятии решения. При подаче в суд сделка будет считаться недействительной. В уставе должны быть определены права и обязанности каждого из учредителей, а также правила выхода из компании и порядок заключения коммерческих сделок.

Как зарегистрировать фирму?

Для регистрации компании необходимо зайти на сайт и оставить заявку, указав в ней личные и контактные данные. После этого с клиентом связывается сотрудник банка и назначает встречу с курьером для выпуска ЭЦП. Затем необходимо зайти по ссылке, полученной в СМС и заполнить электронную форму. После этого сотрудник банка помогает идентифицировать личность клиента, собрать и подготовить документы для отправки в налоговую. Через 5 дней на электронную почту предпринимателя с ФНС будет отправлено уведомление о регистрации компании. 

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"
ОГРН 1027739642281
город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.

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