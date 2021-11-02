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Регистрация компании в Швейцарии

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Красноярск
15:43 2 Ноября 2021
бизнес, швейцария, регистрация, компания
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Открытие компании в Швейцарии – процедура, которая строго регламентируется местным законодательством. При этом зарегистрировать компанию в Швейцарии может не только резидент страны, но и иностранный предприниматель. В сегодняшнем материале мы рассмотрим особенности создания фирмы в этом государстве. Больше информации на сайте.

Почему стоит создать компанию в Швейцарии?

Запуск бизнеса в Швейцарской Конфедерации интересует многих предпринимателей, поскольку данная юрисдикция зарекомендовала себя в качестве развитого европейского государства с надежной банковской и финансовой системой. Среди ключевых преимуществ страны выделяют:

  1. легкость ведения бизнеса;

  2. стабильность политической системы;

  3. развитую инфраструктуру;

  4. высокий уровень развития банкинга;

  5. относительно простую процедуру регистрации фирмы;

  6. налаженные связи со странами ЕС;

  7. выход на европейский рынок.

Регистрация юридического лица в Швейцарии: корпоративные формы

В стране существуют такие виды хозяйствующих субъектов:

  • Индивидуальное предприятие

Это наиболее распространенный тип компании после стандартной корпорации или акционерного общества. Он больше всего подходит для индивидуальных владельцев бизнеса или других профессионалов, работающих на себя.

  • Полное товарищество

Это объединение людей, ведущих коммерческий бизнес. Требования в отношении минимального капитала не регламентированы. Все партнеры должны быть резидентами Швейцарии, и компания должна иметь адрес на территории страны. Все партнеры несут неограниченную ответственность, и регистрация в Торгово-промышленной палате является обязательной.

  • Коммандитное товарищество

В компаниях этого типа полные партнеры несут неограниченную ответственность, в то время как «ограниченные» партнеры несут ответственность в пределах суммы вклада.

  • Акционерное общество

Это наиболее распространенная форма для предприятий, где корпорация является независимым юридическим лицом. Член правления или директор должны быть резидентами Швейцарии. Минимальная сумма акционерного капитала составляет 100 тыс. швейцарских франков, из которых 50 тыс. должны быть полностью оплачены.

  • Общество с ограниченной ответственностью (GmbH/Sàrl)

Компания этого типа требует минимального акционерного капитала в размере 20 тыс. швейцарских франков, из которых 10 тыс. должны быть полностью оплачены. По крайней мере, один управляющий директор, который может подписывать документы от имени компании, должен проживать в Швейцарии. Участники несут солидарную ответственность по долгам компании.


Каждая из вышеуказанных структур имеет свои преимущества и недостатки. Если вас интересует вопрос регистрации компании в Швейцарии, а также особенности регулирования бизнеса, вы можете посетить наш сайт и ознакомиться с другими материалами на эту тему.

Фото: YB Case

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