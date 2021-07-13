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Красноярские модники остались без шансов купить куртки в магазине «Щеголь»

Главная Бизнес
Красноярск
13:39 13 Июля 2021
бизнес, продажа, красноярск, роспотребнадзор
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярские модники остались без шансов купить куртки в магазине «Щеголь». Он расположен в торговом центре «Махаон».

Региональный «Роспотребнадзор» провел внеплановую проверку и выяснил, что 42 куртки были ввезены в страну незаконно. Общая стоимость товара - 91 800 рублей.

«Выявлены нарушения технического регламента таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности», а также установлено, что одежда реализовывалась без маркировки средствами идентификации («честный знак»)», - рассказали в управлении.

В результате на товар был наложен арест, а наказание для предпринимателя рассмотрит суд - это максимальный штраф в 30 тысяч рублей по двум административным делам и конфискация одежды.

 

фото: управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю

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