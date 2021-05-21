В Красноярске снизят налоги по «упрощенке» для малого и среднего бизнеса на 2021 год. Это четвертый пакет законов по поддержке регионального МСБ. Накануне меры обсудили на комитете по промышленной политике, транспорту и связи регионального Заксобрания.

Как рассказал председатель комитета Владимир Демидов, с инициативой снижения на 2021 год налогов по упрощенной системе на депутатов вышло правительство края.

«Сейчас по новому проекту тот, кто пользуется упрощенной системой налогообложения, сможет мерами поддержки воспользоваться. Ставки по доходам снизятся до 1 процента; по доходам, уменьшенным на величину расходов, — до 5 процентов. Воспользоваться этим смогут особо пострадавшие предприятия – те, кто в 2020 году практически не работал, а сейчас еще не восстановился, потому что не восстанавливаются объемы клиентов и услуг. Это гостиницы, предприятия общественного питания, учреждения культуры, театры, те, кто занимаются выставочной деятельностью, туризмом. Они в этом году получат такую возможность. Норма будет действовать с 1 января 2021 года», - рассказал Демидов.

Кроме того, второй законопроект предусматривает в зависимости от территории края изменить расчет стоимости патента для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере розничной торговли и услуг общественного питания. Коэффициент для городов предлагается установить в размере единицы, для остальных территорий — меньше. Кроме того, будет введен еще один понижающий коэффициент, установленный в отношении площади объекта стационарной торговой сети или организации общественного питания.