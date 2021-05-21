21 мая
Красноярск
погода +12 °C
73.6
 
€ 89.77
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске снизят налоги по «упрощенке» для малого и среднего бизнеса

Главная Бизнес
Красноярск
13:54 21 Мая 2021
налоги, деньги, бизнес, красноярск, законодательное собрание
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске снизят налоги по «упрощенке» для малого и среднего бизнеса на 2021 год. Это четвертый пакет законов по поддержке регионального МСБ. Накануне меры обсудили на комитете по промышленной политике, транспорту и связи регионального Заксобрания.

Как рассказал председатель комитета Владимир Демидов, с инициативой снижения на 2021 год налогов по упрощенной системе на депутатов вышло правительство края.

«Сейчас по новому проекту тот, кто пользуется упрощенной системой налогообложения, сможет мерами поддержки воспользоваться. Ставки по доходам снизятся до 1 процента; по доходам, уменьшенным на величину расходов, — до 5 процентов. Воспользоваться этим смогут особо пострадавшие предприятия – те, кто в 2020 году практически не работал, а сейчас еще не восстановился, потому что не восстанавливаются объемы клиентов и услуг. Это гостиницы, предприятия общественного питания, учреждения культуры, театры, те, кто занимаются выставочной деятельностью, туризмом. Они в этом году получат такую возможность. Норма будет действовать с 1 января 2021 года», - рассказал Демидов.

Кроме того, второй законопроект предусматривает в зависимости от территории края изменить расчет стоимости патента для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере розничной торговли и услуг общественного питания. Коэффициент для городов предлагается установить в размере единицы, для остальных территорий — меньше. Кроме того, будет введен еще один понижающий коэффициент, установленный в отношении площади объекта стационарной торговой сети или организации общественного питания.

Бизнес / НОВОСТИ
Новости Красноярска: «Норникель» рекордно снизил показатели травматизма на предприятиях компании

«Норникель» рекордно снизил показатели травматизма на предприятиях компании

11 Мая 2021 г.
Металлурги оценили промышленную безопасность
Новости Красноярска: Некоторые подводные камни торгового эквайринга

Некоторые подводные камни торгового эквайринга

21 Апреля 2021 г.
В этой статье перечислены главные из этих подводных камней
Новости Красноярска: Штраф в 400 тысяч грозит бизнесменам за отсутствие договора на вывоз мусора

Штраф в 400 тысяч грозит бизнесменам за отсутствие договора на вывоз мусора

19 Апреля 2021 г.
В Красноярске провели рейд
Новости Красноярска: «Норникель» начинает новый строительный этап «Серной программы»

«Норникель» начинает новый строительный этап «Серной программы»

19 Апреля 2021 г.
Компания подписала договор с подрядчиком
Новости Красноярска: В «Норникеле» решили минимизировать дивиденды

В «Норникеле» решили минимизировать дивиденды

12 Апреля 2021 г.
Решение поддержал Совет директоров
Новости Красноярска: Какими будут летние кафе в Красноярске

Какими будут летние кафе в Красноярске

9 Апреля 2021 г.
В мэрии разработали рекомендации
Новости компаний
18/05
Красноярские энергетики начали благоустраивать участки после работ на теплосетях
14/05
Европа снова сталкивается с рецессией
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: 149 красноярцев оштрафовали за две недели мая за нарушение масочного режима

149 красноярцев оштрафовали за две недели мая за нарушение масочного режима

18 Мая 2021 г.
Рейды проводились с 1 по 15 мая
Новости Красноярска: Третий этап спуска лавины на горе в Норильске решили не проводить

Третий этап спуска лавины на горе в Норильске решили не проводить

16 Мая 2021 г.
Ситуацию обсудили на заседании муниципальной комиссии по ЧС
Новости Красноярска: Красноярские памятники оделись в олимпийки из 90-х

Красноярские памятники оделись в олимпийки из 90-х

21 Мая 2021 г.
Преображение связано с премьерой второго сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru