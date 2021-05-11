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«Норникель» рекордно снизил показатели травматизма на предприятиях компании

Главная Бизнес
Красноярск
13:29 11 Мая 2021
промышленность, бизнес, здоровье, норильск
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«Норникель» рекордно снизил показатели травматизма на предприятиях компании. Коэффициент травматизма с потерей рабочего времени (LTIFR) составил 0,21 на 1 млн человеко-часов. Для сравнения в 2019 году он равнялся 0,32. Общее число несчастных случаев, связанных с производством, уменьшилось на треть за два года.

«В компании действуют строгие правила промышленной безопасности, для минимизации рисков разработаны 17 корпоративных стандартов. С 2014 года проводится ежегодная независимая оценка уровня культуры безопасного производства «Норникеля» по шкале Брэдли. За семь лет этот показатель вырос с 1,4 до 3 (максимум 4 балла по кривой Брэдли)», - пояснили в компании.

Отметим, что компания сохранила высокие стандарты социальной поддержки сотрудников. В первую очередь, не допустив сокращений в условиях пандемии. Более того, среднемесячная заработная плата в 2020 году выросла почти на 11% и превысила 131 тысячу рублей, оставаясь одной из самых высоких в отрасли в России. Доля персонала, охваченного коллективными договорами, увеличилась до 93,7% (против 83% в 2019 г).

Отдельное внимание «Норникель» уделяет территориям присутствия и, в частности, поддержке коренных малочисленных народов. В сотрудничестве с ведущими ассоциациями, представляющими интересы народов Таймыра, был принят комплексный план содействия развитию КМНС на сумму более 2 млрд рублей, рассчитанный на пять лет.

Усилия «Норникеля» отмечены международными экспертами и ведущими рейтинговыми агентствами. EcoVadis повысило оценку компании с 33 до 48 баллов из 100 возможных. Улучшение произошло по всем основным областям, включая защиту окружающей среды и соблюдение прав человека и прав трудящихся. Рейтинг Sustainalytics удалось удержать на среднем для отрасли уровне — 61 балл из 100. Улучшена оценка S&P Global — по оценке SAM Corporate Sustainability Assessment, «Норникель» получил 44 баллов из 100, против 33 баллов годом ранее. В 2020 г. компания впервые раскрыла информацию в климатическом рейтинге CDP, получив оценки D («Борьба с изменением климата» и C («Управление водными ресурсами»).

Кроме того, «Норникель» вошел в список наиболее отличившихся компаний рейтинга Institutional Investor 2020 Emerging EMEA Executive Team в секторе металлургии и горной добычи. Компания вошла в тройку лучших в том числе в категории ESG. В национальном рейтинге работодателей по версии портала Headhunter «Норникель» занял место в первой двадцатке, а также был признан лучшим работодателем горно-металлургической отрасли среди студентов, выпускников и профессионалов международных рейтингов от компаний Universum и Ranstadt Award.

«Вызовы, с которыми мы столкнулись в 2020 году, подтвердили наш стратегический курс на соответствие принципам и целям устойчивого развития, в частности, принципам Глобального договора ООН. Нам удалось обеспечить приоритет здоровья и безопасности сотрудников в условиях пандемии коронавируса COVID-19 и эффективно адаптировать бизнес-процессы к новым реалиям. На беспрецедентный разлив топлива в Норильске мы также смогли отреагировать слаженно и быстро, благодаря чему удалось предотвратить крупную экологическую катастрофу в Арктике. Компания вынесла необходимые уроки, улучшила свою систему управления рисками и поставила новые цели в области снижения воздействия на окружающую среду», - прокомментировал итоги 2020 года президент «Норникеля» Владимир Потанин.

 

по информации «Норникеля»

фото: «Норникель»

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