Некоторые подводные камни торгового эквайринга

Если вы планируете подключить эквайринг и уже начали сравнивать эквайринг тарифы для ИП, то вам также следует знать некоторые подводные камни его внедрения. В этой статье перечислены главные из этих подводных камней, знание которых позволит вам заключить договор эквайринга на более выгодных условиях.

Объем продаж

Вами может быть найдет хороший тариф, отправлена заявка на торговый эквайринг и он будет подключен, но затем оказывается, что условия обслуживания изменились, поскольку оборот составил, например, менее 300 тыс. рублей в месяц. То есть существуют штрафы за то, что объем продаж снизился. Чтобы не попасть в такую ситуацию, необходимо внимательно изучать все условия договора, поскольку такую важную информацию озвучивают не во всех банках.

Расходы на оборудование

Большинством банков взимаются деньги за покупку терминалов или предоставление их в аренду. Если менеджер в банке не рассказал вам об условиях предоставления оборудования, то это не означает, что оно будет бесплатным. При предоставлении терминала в аренду вы с большой вероятностью получите б/у оборудование, поэтому следует заранее выяснить, как вам придется действовать, если он выйдет из строя.

Расчетный счет

Некоторые банки оказывают эквайринговые услуги лишь в том случае, если расчетный счет открыт в их банке.

Сроки подключения

Следует учитывать, что после того как вы подали заявку на подключения, она может быть не одобрена банком по различным причинам. Если же вы получили положительный ответ, то вам необходимо уточнить сроки подключения эквайринга.

Поддержка платежных систем и платежей

Также важно обратить внимание на то, чтобы эквайринговые услуги поддерживали основные платежные системы. Сегодня все более популярными становятся платежи с использованием смартфонов. То есть важной является поддержка технологии Pay Pass, обеспечивающей бесконтактные платежи.

Обучение персонала

Перед заключением договора следует выяснить, будет ли банк обучать сотрудников работе с оборудованием, и какую форму будет иметь это обучение. Будет ли обучение платным или бесплатным, и какое количество времени потребуется для его прохождения.

Если вы учтете все вышеперечисленные пункты, то сможете заключить договор услуг эквайринга на выгодных условиях.

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