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Штраф в 400 тысяч грозит бизнесменам за отсутствие договора на вывоз мусора

Главная Бизнес
Красноярск
14:04 19 Апреля 2021
бизнес, договор, мусор, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Железнодорожном районе Красноярска провели рейд на предмет наличия договоров на вывоз мусора у предпринимателей. Как рассказали в службе городовых и представители «Красноярской рециклинговой компании», среди уклонистов довольно много предприятий общественного питания и торговых точек, где продают продукты. В частности, киоски с мороженым торговой марки «Славица». По словам операционного директора левобережного оператора Марата Адршина, сейчас на левобережье работают 72 таких киоска. А договоры на вывоз мусора есть только у двух.

«Все они стоят на муниципальной земле, которую арендует фабрика мороженого «Славица». Но участки переданы в субаренду двум ИП, которые и занимаются продажей фабричной продукции. Договоры с нами заключили только две точки. Куда девается мусор у остальных, мы не знаем. Но поскольку другого оператора на левобережье нет, вероятность цивилизованного и законного обращения с отходами близка к нулю», – пояснил он.

Как правило, во время таких рейдов сотрудники магазинов, павильонов, кафе ссылаются на отсутствие руководителей. Еще один излюбленный аргумент: «Я первый день работаю, ничего не знаю!». Именно так встретили проверяющих в сетевом кафе быстрого питания на ул. Ладо Кецховели. С этой сетью тоже есть проблема: ни одна из 14 точек на левобережье договор на вывоз мусора не заключила.

Однако, по словам Светланы Гузненко, представителя службы городовых по Железнодорожному району, всё больше предпринимателей начинают относиться ответственно к своим обязанностям по обращению с ТКО, заключают договоры. Но и с уклонистами работы пока хватает.

Марат Адршин отметил: в каждой торговой точке, где побывали участники рейда, осталось уведомление о необходимости заключить договор с региональным оператором. Это стандартная процедура и отчасти – жест доброй воли со стороны «КРК». Предпринимателям дают возможность добровольно выполнить требования закона.

Однако необходимые документы будут также направлены в министерство экологии, прокуратуру и Роспотребнадзор. Для тех, кто не сочтёт нужным сделать всё вовремя, мусор может превратиться в серьёзные проблемы: допущенное ими административное правонарушение грозит штрафом до 400 тысяч и приостановкой работы на полтора месяца.

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