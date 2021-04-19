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«Норникель» начинает новый строительный этап «Серной программы»

Главная Бизнес
Красноярск
13:58 19 Апреля 2021
норильск, экология, проекты, строительство, промышленность
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«Норникель» начинает новый строительный этап «Серной программы». Компания подписала договор с ООО «Велесстрой» на выполнение комплекса строительных работ.

 

Напомним «Серная программа» входит в федеральный проект «Чистый воздух». Проект предполагает утилизацию диоксида серы с получением серной кислоты, ее последующую нейтрализацию известняком с производством гипса. Эффективность утилизации диоксида серы на объектах проекта — печах взвешенной плавки — составит не менее 99%. Это приведет к снижению выбросов в Норильске не менее чем на 45% по сравнению с 2015 года.

«Для нас сегодняшнее подписание — знаковое стратегическое событие. „Велесстрой“ — один из крупнейших строительных подрядчиков страны, за плечами у которого имеется огромный опыт реализации сложных проектов в условиях Крайнего Севера, что очень важно для Норильска. Контракт с „Велесстроем“ — это элемент стратегии компании по развитию строительного рынка в Норильском промышленном районе, необходимого для эффективной реализации нашей инвестиционной программы», — прокомментировал старший вице-президент — руководитель блока стратегии и управления стратегическими проектами «Норникеля» Сергей Дубовицкий.

Всего на реализацию экологических проектов «Норникель» в ближайшие годы направит 5,5 млрд долларов США. Помимо сокращения выбросов диоксида серы, экологическая программа включает проекты сбора отходов и рекультивации земель в Норильском промышленном районе, строительства очистных сооружений и обеспечения безопасного обращения с образующимися отходами.

В рамках подписанного договора «Велесстрой» построит четыре здания:

  • для хранения серной кислоты;
  • приема и дробления известняка;
  • приготовления известкового молока;
  • нейтрализации серной кислоты.

В последнем подрядчик смонтирует 24 установки смешивания известкового молока и серной кислоты, в которых будет происходить процесс нейтрализации и преобразования серной кислоты в безвредную гипсовую пульпу. Кроме того, «Велесстрой» будет возводить межцеховые технологические эстакады, прокладывать трубопроводы и коммуникации.

Договор включает обеспечение оборудованием и материалами, поставку запасных частей оборудования, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, а также услуги по сопровождению комплексного опробования.

Отметим, что «Велесстрой» работает на рынке с 1996 года и входит в число лидеров по реализации работ в области нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленного и гражданского строительства, EPC-контрактов и проектирования.

 

По информации «Норникеля»

Фото: «Норникель»

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