Какими будут летние кафе в Красноярске

В красноярской администрации разработали рекомендации по внешнему виду летних городских кафе. Авторы – специалисты управления архитектуры.

В рекомендациях указаны порядок и сроки размещения сезонных площадок, их допустимые параметры, внешний вид, оформление, элементы оборудования и правила эксплуатации. Также разработчики собрали положительные примеры удачно оформленных уличных зон общественного питания.

«Среди ресторанов, баров и кафе все большую популярность набирает использование уличной территории. Предприниматели продумывают стилистику, цветовые решения, используют тенты, уличную мебель, малые архитектурные формы или необычные элементы озеленения. Создание таких зон – одно из направлений по формированию комфортной городской среды. Подобные зоны делают место более дружелюбным, уютным, дополняют внешний вид фасадов зданий и прилегающих общественных пространств», - заявила Юлия Соловарова, руководитель управления архитектуры администрации Красноярска.

В мэрии добавили – рекомендации не являются обязательным требованием, но помогут оформить уличные площадки заведений, не нарушая действующие регламенты. С документом можно ознакомиться здесь.

О недавних изменениях в Архитектурно-художественный регламент города предприниматели могут узнать здесь.