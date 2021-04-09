9 апреля
Красноярск
погода +7 °C
77.1
 
€ 91.62
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Какими будут летние кафе в Красноярске

Главная Бизнес
Красноярск
13:16 9 Апреля 2021
кафе, ресторан, лето, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В красноярской администрации разработали рекомендации по внешнему виду летних городских кафе. Авторы – специалисты управления архитектуры.

В рекомендациях указаны порядок и сроки размещения сезонных площадок, их допустимые параметры, внешний вид, оформление, элементы оборудования и правила эксплуатации. Также разработчики собрали положительные примеры удачно оформленных уличных зон общественного питания.

«Среди ресторанов, баров и кафе все большую популярность набирает использование уличной территории. Предприниматели продумывают стилистику, цветовые решения, используют тенты, уличную мебель, малые архитектурные формы или необычные элементы озеленения. Создание таких зон – одно из направлений по формированию комфортной городской среды. Подобные зоны делают место более дружелюбным, уютным, дополняют внешний вид фасадов зданий и прилегающих общественных пространств», - заявила Юлия Соловарова, руководитель управления архитектуры администрации Красноярска.

В мэрии добавили – рекомендации не являются обязательным требованием, но помогут оформить уличные площадки заведений, не нарушая действующие регламенты. С документом можно ознакомиться здесь.

О недавних изменениях в Архитектурно-художественный регламент города предприниматели могут узнать здесь.

Бизнес / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярским бизнесменам предложили стать социальными и получить грант

Красноярским бизнесменам предложили стать социальными и получить грант

1 Апреля 2021 г.
Заявки – до 30 апреля
Новости Красноярска: Красноярцев научат эффективным продажам

Красноярцев научат эффективным продажам

25 Марта 2021 г.
Семинар провеет международный эксперт
Новости Красноярска: Красноярским бизнесменам расскажут об изменениях в налоговом законодательстве

Красноярским бизнесменам расскажут об изменениях в налоговом законодательстве

24 Марта 2021 г.
Что должен знать руководитель и бухгалтер в 2021 году
Новости Красноярска: Началась регистрация на Красноярский экономический форум

Началась регистрация на Красноярский экономический форум

16 Марта 2021 г.
КЭФ продлится пять дней с 12 по 16 апреля
Новости Красноярска: Экология и самолеты: бизнес и власти края вплотную занялись Таймыром

Экология и самолеты: бизнес и власти края вплотную занялись Таймыром

11 Марта 2021 г.
Сторонами подписан ряд документов
Новости Красноярска: Красноярцы скупают автомобили в автосалонах

Красноярцы скупают автомобили в автосалонах

11 Марта 2021 г.
В шоу-румах почти нет машин
Новости компаний
09/04
Погрузка на Красноярской железной дороге в марте выросла на 10%
05/04
Страхование жизни и здоровья заемщика
05/04
Аналитики начали сомневаться в будущем JLR
05/04
Университет Решетнёва приглашает на мероприятия дней открытых дверей
02/04
Красноярский цементный завод и Министерство экологии края договорились о сотрудничестве
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В высотках на улице Республики установили дезинфицирующие рамки

В высотках на улице Республики установили дезинфицирующие рамки

5 Апреля 2021 г.
Они призваны защитить здоровье их жителей от коронавирусной и других инфекций
Новости Красноярска: «Норникель» поддержал всероссийский конкурс студентов «Твой ход»

«Норникель» поддержал всероссийский конкурс студентов «Твой ход»

9 Апреля 2021 г.
Компания предоставит новые возможности
Новости Красноярска: Telegram-канал сообщил о новых обысках в «Сибиряке»

Telegram-канал сообщил о новых обысках в «Сибиряке»

5 Апреля 2021 г.
Сотрудники правоохранительных органов пришли перед планеркой
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru