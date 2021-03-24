Красноярским бизнесменам расскажут об изменениях в налоговом законодательстве

В 2019 году в Красноярске был проведен последний семинар по оптимизации налогов, в конференц-зале отеля «Hilton Garden Inn Krasnoyarsk». Тогда не было свободных мест. Ситуация за последние полтора года резко изменилась и не в лучшую сторону для руководителей и бухгалтеров. В 2021 году бизнес ожидает огромное количество изменений в налоговом законодательстве.
Именно поэтому 20-21 апреля в отеле «Hilton Garden Inn Krasnoyarsk» состоится новый семинар Владимира Typoвa «Как снизить налоги, защитить активы и повысить эффективность бизнеса в 2021 году».
Новый семинар Владимира Tyрoвa пригодится собственникам, директорам, юристам и бухгалтерам.
- полный обзор законов и судебной практики (в том числе и по «обналу»);
- решения по законной экономии на налогах и выводу наличности;
- инструкции, что делать с зарплатными налогами в новых условиях;
- решения, как спасти активы, в том числе от «субсидиарки»;
- 80 законов безопасного дробления... и еще много алгоритмов по выживанию бизнеса.
Что вас ждет:
- два дня практикума от лучшего налогового эксперта (с 10:00 до 18:00);
- раздаточный материал более 250 страниц – сборник по снижению налогов и вывода активов;
- сертификат о прохождении семинара;
- кофе-брейк и обед;
- владельцы бизнеса могут получить бесплатную консультацию с экспертом из Москвы;
- брифинг (вопросы-ответы).
Количество мест строго ограничено. Требуется предварительная регистрация.
Справки по телефону: 8 (391) 208-38-33.
Подробнее о семинаре можно почитать здесь.
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Возрастная категория мероприятия 16+