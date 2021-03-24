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Красноярским бизнесменам расскажут об изменениях в налоговом законодательстве

Главная Бизнес
Красноярск
08:21 24 Марта 2021
финансы, налоги, бизнес, обучение, специалисты
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В 2019 году в Красноярске был проведен последний семинар по оптимизации налогов, в конференц-зале отеля «Hilton Garden Inn Krasnoyarsk». Тогда не было свободных мест. Ситуация за последние полтора года резко изменилась и не в лучшую сторону для руководителей и бухгалтеров. В 2021 году бизнес ожидает огромное количество изменений в налоговом законодательстве.

Именно поэтому 20-21 апреля в отеле «Hilton Garden Inn Krasnoyarsk» состоится новый семинар Владимира Typoвa «Как снизить налоги, защитить активы и повысить эффективность бизнеса в 2021 году».

Новый семинар Владимира Tyрoвa пригодится собственникам, директорам, юристам и бухгалтерам.

  • полный обзор законов и судебной практики (в том числе и по «обналу»);
  • решения по законной экономии на налогах и выводу наличности;
  • инструкции, что делать с зарплатными налогами в новых условиях;
  • решения, как спасти активы, в том числе от «субсидиарки»;
  • 80 законов безопасного дробления... и еще много алгоритмов по выживанию бизнеса.

Что вас ждет:

  • два дня практикума от лучшего налогового эксперта (с 10:00 до 18:00);
  • раздаточный материал более 250 страниц – сборник по снижению налогов и вывода активов;
  • сертификат о прохождении семинара;
  • кофе-брейк и обед;
  • владельцы бизнеса могут получить бесплатную консультацию с экспертом из Москвы;
  • брифинг (вопросы-ответы).

Количество мест строго ограничено. Требуется предварительная регистрация.

Справки по телефону: 8 (391) 208-38-33.

Подробнее о семинаре можно почитать здесь.

#Красноярск #семинар #НДС #НДФЛ

Возрастная категория мероприятия 16+

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