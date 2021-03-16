16 марта
Красноярск
погода -8 °C
73.23
 
€ 87.35
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Началась регистрация на Красноярский экономический форум

Главная Бизнес
Красноярск
09:45 16 Марта 2021
в красноярском крае, в красноярске, красноярск, кэф, форум, экономический форум
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Краевое правительство объявило о начале регистрации на Красноярский экономический форум. Главное событие в региональной экономике продлится пять дней с 12 по 16 апреля. Основной площадкой форума станет Сибирский федеральный университет. Мероприятия пройдут как в онлайн, так и в офлайн-форматах.

«Для участия в онлайн-мероприятиях необходимо пройти регистрацию на сайте КЭФ21.РФ. Регистрация дает возможность дистанционно посетить ключевые события форума, принять участие в обсуждении и интерактивных форматах, получать актуальную информацию о форуме. Кроме того, доступна платная регистрация, а также регистрация по приглашениям для очного участия в деловой программе на площадках форума», - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

На КЭФе состоятся круглые столы, экспертные дискуссии на острые социально-экономические темы развития страны. В них примут участие российские бизнесмены, представители федеральных органов власти, институтов развития и общественных объединений, приглашены участники из других стран.

Читайте также:

КЭФ-2021: заново начать

КЭФ-2018: о’кей Google

Бизнес / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Экология и самолеты: бизнес и власти края вплотную занялись Таймыром

Экология и самолеты: бизнес и власти края вплотную занялись Таймыром

11 Марта 2021 г.
Сторонами подписан ряд документов
Новости Красноярска: Красноярцы скупают автомобили в автосалонах

Красноярцы скупают автомобили в автосалонах

11 Марта 2021 г.
В шоу-румах почти нет машин
Новости Красноярска: Подавляющее большинство красноярских предпринимателей считают свое положение неблагоприятным

Подавляющее большинство красноярских предпринимателей считают свое положение неблагоприятным

5 Марта 2021 г.
Опрос провел бизнес-омбудсмен Станислав Заблоцкий
Новости Красноярска: Сбер снова выплатит рекордные дивиденды своим акционерам

Сбер снова выплатит рекордные дивиденды своим акционерам

5 Марта 2021 г.
По итогам 2020 года Сбер планирует вновь выплатить акционерам дивиденды в размере 422,5 млрд рублей - 18,7 рубля на одну акцию, повторив показатель 2019 года. Это рекордный уровень не только для Сбера, но и для России в целом. Ровно половина этой суммы — 211,25 млрд рублей —...
Новости Красноярска: «Норникель» дополнительно поддержит коренные народы Севера

«Норникель» дополнительно поддержит коренные народы Севера

4 Марта 2021 г.
Компания подписала соглашение с Федеральным агентством
Новости Красноярска: В Красноярском крае пересчитают малый бизнес и ИП

В Красноярском крае пересчитают малый бизнес и ИП

3 Марта 2021 г.
До первого апреля они обязаны сдать данные о себе
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Подозреваемый в незаконной сделке с драгметаллами полицейский уволен из МВД

Подозреваемый в незаконной сделке с драгметаллами полицейский уволен из МВД

12 Марта 2021 г.
В региональном МВД подтвердили, что сотрудник ведомства причастен к преступлению
Новости Красноярска: Красноярский край ждет новую вакцину от новосибирского центра «Вектор»

Красноярский край ждет новую вакцину от новосибирского центра «Вектор»

16 Марта 2021 г.
«ЭпиВакКорона» может поступить в регион в ближайшее время
Новости Красноярска: Массовые отравления детей в Красноярске обсуждают на самом высоком уровне в федеральном правительстве

Массовые отравления детей в Красноярске обсуждают на самом высоком уровне в федеральном правительстве

16 Марта 2021 г.
Вице-премьер России Татьяна Голикова отчиталась о ситуации
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru