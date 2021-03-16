Началась регистрация на Красноярский экономический форум

Краевое правительство объявило о начале регистрации на Красноярский экономический форум. Главное событие в региональной экономике продлится пять дней с 12 по 16 апреля. Основной площадкой форума станет Сибирский федеральный университет. Мероприятия пройдут как в онлайн, так и в офлайн-форматах.

«Для участия в онлайн-мероприятиях необходимо пройти регистрацию на сайте КЭФ21.РФ. Регистрация дает возможность дистанционно посетить ключевые события форума, принять участие в обсуждении и интерактивных форматах, получать актуальную информацию о форуме. Кроме того, доступна платная регистрация, а также регистрация по приглашениям для очного участия в деловой программе на площадках форума», - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

На КЭФе состоятся круглые столы, экспертные дискуссии на острые социально-экономические темы развития страны. В них примут участие российские бизнесмены, представители федеральных органов власти, институтов развития и общественных объединений, приглашены участники из других стран.

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