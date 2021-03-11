Красноярцы скупают автомобили в автосалонах

В Красноярске резко вырос спрос на новые автомобили. В большинстве шоу-румов города практически нет машин. Покупатели готовы ждать по несколько месяцев оплаченные или забронированные машины.

Сроки ожидания растягиваются до полугода. При этом, в наличии нет ни автомобилей премиум класса, ни более массовых марок. Так, на складах группы компаний «СИАЛАВТО» - дилера KIA и Renault - автомобилей на 80% меньше, чем было в допандемийный 2019 год.

«Сокращается время ожидания. Сейчас это два месяца против шести месяцев в прошлом году. По складу ситуация разная в зависимости от бренда. В Renault на складах есть модели «Логан», «Сандера», «Каптюр», «Аркана». По KIA ситуация другая: автомобили раскупаются еще на стадии производства», - сообщила радиостанции «Красноярск-Главный» руководитель отдела маркетинга группы компаний «СИАЛАВТО» Кристина Максимова.

При этом в соседних регионах, например, в Кемерово ситуация другая. Автомобили массового сегмента есть в разных комплектациях в наличии. Например, у официальных дилеров в салонах есть выбор бюджетных «Хендай Солярис».