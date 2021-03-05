Сбер снова выплатит рекордные дивиденды своим акционерам

По итогам 2020 года Сбер планирует вновь выплатить акционерам дивиденды в размере 422,5 млрд рублей - 18,7 рубля на одну акцию, повторив показатель 2019 года. Это рекордный уровень не только для Сбера, но и для России в целом. Ровно половина этой суммы — 211,25 млрд рублей — поступит в бюджет страны. Средства будут направлены на поддержку уровня пенсионных выплат, зарплат работников бюджетных учреждений, на развитие инфраструктуры регионов.

«Мы чувствуем себя комфортно, чтобы предложить Наблюдательному совету тот же самый размер дивидендов на акцию, который мы выплатили по итогам 2019 года. Это будет означать выплату 55,7% нашей чистой прибыли», - заявил председатель правления Герман Греф в ходе конференции с инвесторами.

Несмотря на крайне сложный ковидный 2020 год и других крупных игроков рынка, которые не спешат расставаться с капиталом, дивиденды Сбера составят 55,7% от чистой прибыли по МСФО. Сбер планирует соблюдать заявленную цель по распределению избыточного капитала в пользу акционеров и на дальнейшем горизонте реализации Стратегии 2023.

По итогам 2019 года банк также выплатил беспрецедентные за всю историю российского фондового рынка дивиденды в размере 422,4 млрд рублей (50% чистой прибыли по МСФО) из расчёта 18,7 рубля на одну акцию. При этом в бюджет Российской Федерации, как крупнейшего акционера Сбербанка, поступило 211,2 млрд рублей.