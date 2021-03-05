8 марта
Красноярск
погода -11 °C
74.43
 
€ 88.93
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Сбер снова выплатит рекордные дивиденды своим акционерам

Главная Бизнес
Красноярск
14:18 5 Марта 2021
бизнес, доход, прибыль
версия для печати Ico_print

По итогам 2020 года Сбер планирует вновь выплатить акционерам дивиденды в размере 422,5 млрд рублей - 18,7 рубля на одну акцию, повторив показатель 2019 года. Это рекордный уровень не только для Сбера, но и для России в целом. Ровно половина этой суммы — 211,25 млрд рублей — поступит в бюджет страны. Средства будут направлены на поддержку уровня пенсионных выплат, зарплат работников бюджетных учреждений, на развитие инфраструктуры регионов.

«Мы чувствуем себя комфортно, чтобы предложить Наблюдательному совету тот же самый размер дивидендов на акцию, который мы выплатили по итогам 2019 года. Это будет означать выплату 55,7% нашей чистой прибыли», - заявил председатель правления Герман Греф в ходе конференции с инвесторами.

Несмотря на крайне сложный ковидный 2020 год и других крупных игроков рынка, которые не спешат расставаться с капиталом, дивиденды Сбера составят 55,7% от чистой прибыли по МСФО. Сбер планирует соблюдать заявленную цель по распределению избыточного капитала в пользу акционеров и на дальнейшем горизонте реализации Стратегии 2023.

По итогам 2019 года банк также выплатил беспрецедентные за всю историю российского фондового рынка дивиденды в размере 422,4 млрд рублей (50% чистой прибыли по МСФО) из расчёта 18,7 рубля на одну акцию. При этом в бюджет Российской Федерации, как крупнейшего акционера Сбербанка, поступило 211,2 млрд рублей.

Бизнес / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Подавляющее большинство красноярских предпринимателей считают свое положение неблагоприятным

Подавляющее большинство красноярских предпринимателей считают свое положение неблагоприятным

5 Марта 2021 г.
Опрос провел бизнес-омбудсмен Станислав Заблоцкий
Новости Красноярска: «Норникель» дополнительно поддержит коренные народы Севера

«Норникель» дополнительно поддержит коренные народы Севера

4 Марта 2021 г.
Компания подписала соглашение с Федеральным агентством
Новости Красноярска: В Красноярском крае пересчитают малый бизнес и ИП

В Красноярском крае пересчитают малый бизнес и ИП

3 Марта 2021 г.
До первого апреля они обязаны сдать данные о себе
Новости Красноярска: В Красноярске открываются цветочные базары

В Красноярске открываются цветочные базары

3 Марта 2021 г.
Цветы к 8 марта предприниматели будут продавать по 41-му адресу
Новости Красноярска: Губернатор Красноярского края Александр Усс ознакомился с экологическими проектами Красноярского цементного завода

Губернатор Красноярского края Александр Усс ознакомился с экологическими проектами Красноярского цементного завода

12 Февраля 2021 г.
9 февраля губернатор Красноярского края Александр Усс посетил ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем»). Глава региона ознакомился с инвестиционными проектами, реализованными на предприятии в целях снижения воздействия на окружающую сред...
Новости Красноярска: Владимир Потанин выделил 500 млн рублей для лаборатории «умных материалов» нобелевского лауреата Константина Новосёлова

Владимир Потанин выделил 500 млн рублей для лаборатории «умных материалов» нобелевского лауреата Константина Новосёлова

11 Февраля 2021 г.
Новая страница в развитии фундаментальной науки
Новости компаний
04/03
Правительство поручило министерствам учесть предложения по инфраструктуре Корсовета ОП РФ по нацпроектам
04/03
Сервис от Сбера «Плати QR» внедрил первый продуктовый ритейлер в Сибири
04/03
Смартфон не для забав: как работу Красноярской ТЭЦ-2 контролируют через мобильное приложение
01/03
Сбер одним из первых в РФ утвердил принципы этики искусственного интеллекта
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Экс-руководитель автомобильного бизнеса предстанет перед судом

Экс-руководитель автомобильного бизнеса предстанет перед судом

7 Марта 2021 г.
Дело Александра Кангуна передано в суд
Новости Красноярска: Сборная России по регби успешно стартовала в новом чемпионате Европы

Сборная России по регби успешно стартовала в новом чемпионате Европы

7 Марта 2021 г.
Все очки для «медведей» набрал красноярец Рамиль Гайсин
Новости Красноярска: Футболисты «Енисея» проиграли второй домашний матч кряду

Футболисты «Енисея» проиграли второй домашний матч кряду

7 Марта 2021 г.
Красноярцы провалили второй тайм
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru