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Подавляющее большинство красноярских предпринимателей считают свое положение неблагоприятным

Главная Бизнес
Красноярск
16:14 5 Марта 2021
опрос, кризис, бизнес, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярские предприниматели оценивают свое положение по итогам 2020 года как неблагоприятное. Это неутешительные итоги опроса, проведенного бизнес-омбудсменом Станиславом Заблоцким.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей, поинтересовался положением дел у 260 предпринимателей со всего края. 83% опрошенных назвали свое положение на начало 2021 года как неблагоприятное. 51% респондентов заявили, что их финансовые показатели снизились, у 20% кризис, а 12% опрошенных из-за финансовых неурядиц собираются закрыть свой бизнес. Только у 14% процентов опрошенных бизнесменов все стабильно, а 35 предпринимателей заявили и росте.

Деловую среду в крае считают неблагоприятной для ведения бизнеса 74% респондентов. 41% опрошенных хотели бы перевести свой бизнес в другой регион.

Четверть опрошенных предпринимателей отмечают снижение спроса, 14% говорят, что не могут платить зарплату. 12% опрошенных бизнесменов нечем расплачиваться с банками и лизинговыми компаниями.

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