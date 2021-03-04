«Норникель» дополнительно поддержит коренные народы Севера. Такая норма содержится в соглашении о взаимодействии и сотрудничестве между Федеральным агентством по делам национальностей и «Норникелем».

Со стороны агентства соглашение подписал его руководитель Игорь Баринов, со стороны «Норникеля» — вице-президент по федеральным и региональным программам Андрей Грачев.

Документ включает в себя планы по совместной работу в части содействия устойчивому развитию, а также повышению качества жизни и сохранению исконной среды обитания и популяризации культуры и образа жизни коренных народов, проживающих на территории деятельности компании.

Еще один пункт – сотрудничество в вопросах улучшения социально-экономической ситуации в местах проживания коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Кроме того, при принятии решений и реализации совместных проектов по вопросам, затрагивающим интересы коренных народов, будут согласовываться позиции всех сторон и учитываться обращения и предложения их представителей.

По словам Игоря Баринова, формирование стандарта и развитие взаимоотношений бизнеса и КМНС в существенной степени зависят от практик крупнейших промышленных компаний, ведущих деятельность в местах традиционного проживания таких народов. К числу таких компаний относится и «Норникель».

«Развитие Арктики является одним из приоритетов развития нашей страны, этому уделяется огромное внимание. Но очень важно, чтобы при промышленном развитии Севера России мы не забыли про людей, которые исконно проживают здесь и ведут традиционный образ жизни. Подобное соглашение должно внести баланс между промышленным освоением и в то же время сохранением той неповторимой природы Русского Севера и сурового образа жизни, который они ведут», — отметил Игорь Баринов.

В рамках соглашения Федеральное агентство по делам национальностей и «Норникель» реализуют целый ряд совместных мероприятий. Планируются проведение международного Саммита лидеров коренных народов Арктики, участие представителей коренного населения из регионов присутствия компании в работе международных площадок по правам КМНС, реализация проекта «Коренные малочисленные народы России. Школа общественной дипломатии», формирование методологии проведения этноэкспертизы на примере этнологического исследования коренных народов полуострова Таймыр и ряд других событий.

Напомним, ранее «Норникель» значительно расширил сферу взаимодействия и формат взаимоотношений с коренными народами. Компания уже приступила к совместному планированию развития инфраструктуры, промыслов и экономики общин КМНС и созданию новых производств, основанных на традиционном природопользовании.

Совместно с общинами компания разработала и приступила к реализации пятилетней программы помощи и развития КМНС. Перечень проектов сформирован при непосредственном участии коренных народов. На эти цели «Норникель» направит 2 млрд руб.

«Программа предусматривает мероприятия по повышению качества жизни в поселках и развитию промысловых общин: строительство 18 жилых домов и домов культуры в поселках Усть-Авам и Волочанка, приобретение цехов по переработке рыбы и оленины, морозильных камер, оборудования для выделки шкур и производства сувениров, изучение и постановка на учет рыбных ресурсов боковых водоемов реки Пясины для передачи квот общинам, создание туристического визит-центра в поселке Усть-Авам, — все эти работы начнутся уже в этом году. Все эти проекты — совместные мероприятия, выполнять которые эффективно можно только в тесном контакте с общинами и семьями КМНС. Поэтому при руководителе Норильского дивизиона создается Координационный совет общин КМНС, ведущих хозяйственную деятельность в районе реки Пясины и Авамской тундры», — рассказал вице-президент «Норникеля» по федеральным и региональным программам Андрей Грачев.

Для участия в этой структуре будут приглашены представители региональных и муниципальных властей. В совет войдут представители более 50 хозяйствующих субъектов КМНС. Для ежедневного взаимодействия в структуре Заполярного филиала создан отдел по работе с КМНС.

По словам председателя Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра Григория Дюкарева, совет — это новый механизм, который подчеркивает равенство субъектов. То есть сегодня общинам предложено полноценно участвовать в этом диалоге и, по сути, самим улучшать свою жизнь, определять приоритеты своего развития. Представители коренных народов приветствуют сегодняшнее соглашение и, конечно, то, что Федеральное агентство по делам национальностей и «Норникель» вырабатывают совместные подходы.

по информации «Норникеля»

фото: «Норникель»