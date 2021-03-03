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В Красноярском крае пересчитают малый бизнес и ИП

Главная Бизнес
Красноярск
13:06 3 Марта 2021
бизнес, статистика, информация, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае пересчитают представителей малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Как заявили в Красноярскстате, до 1 апреля ИП, владельцы микропредприятий и организаций малого бизнеса, каким бы видом деятельности ни занимались, будь то торговля, оказание всех видов услуг или производство любых товаров, обязаны предоставить в Красноярскстат заполненные анкеты о своей работе за 2020 год.

Сделать это можно через Госуслуги или на сайте статистиков при наличии электронной подписи.

«Такое обследование дает бизнесменам возможность сообщить государству на цифрах о своих проблемах и достижениях. Сведения, которые планируется получить в ходе переписи, позволят более гибко корректировать госполитику в сфере поддержки и развития предпринимательства», - заявили в ведомстве.

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