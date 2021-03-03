В Красноярском крае пересчитают малый бизнес и ИП

В Красноярском крае пересчитают представителей малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Как заявили в Красноярскстате, до 1 апреля ИП, владельцы микропредприятий и организаций малого бизнеса, каким бы видом деятельности ни занимались, будь то торговля, оказание всех видов услуг или производство любых товаров, обязаны предоставить в Красноярскстат заполненные анкеты о своей работе за 2020 год.

Сделать это можно через Госуслуги или на сайте статистиков при наличии электронной подписи.