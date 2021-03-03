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В Красноярске открываются цветочные базары

Главная Бизнес
Красноярск
09:28 3 Марта 2021
продажа, администрация, торговля, цветы, праздник, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске начинают работу цветочные базары. Купить весенние цветы уже можно в Железнодорожном, Центральном и Октябрьском районах.

Открываются торговые точки в Свердловском районе на улицах Тимошенкова, Королева и Семафорная. С 4 марта заработают цветочные базары в Советском и Кировском районах, а 5 марта – в Ленинском. В общей сложности администрация города выделила предпринимателям 41 площадку для торговли. Список адресов, где можно купить цветы, представлен на сайте городской администрации.

«Красноярской традицией» уже стала стихийная торговля цветами с автомобилей. Нередко они паркуются на тротуарах перед магазинами, вдоль проезжих частей и т.п. В случае выявленных нарушений правил дорожного движения, сотрудники ГИБДД к нарушителям будут применять меры в установленном законом порядке», - отметили в пресс-службе городской администрации.

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