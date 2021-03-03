В Красноярске открываются цветочные базары

В Красноярске начинают работу цветочные базары. Купить весенние цветы уже можно в Железнодорожном, Центральном и Октябрьском районах.

Открываются торговые точки в Свердловском районе на улицах Тимошенкова, Королева и Семафорная. С 4 марта заработают цветочные базары в Советском и Кировском районах, а 5 марта – в Ленинском. В общей сложности администрация города выделила предпринимателям 41 площадку для торговли. Список адресов, где можно купить цветы, представлен на сайте городской администрации.