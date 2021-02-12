Губернатор Красноярского края Александр Усс ознакомился с экологическими проектами Красноярского цементного завода

9 февраля губернатор Красноярского края Александр Усс посетил ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем»). Глава региона ознакомился с инвестиционными проектами, реализованными на предприятии в целях снижения воздействия на окружающую среду.

Губернатор осмотрел новую дымовую трубу высотой 130 метров, которая была построена вместо трех устаревших, 60- и 80-метровых. Ее эксплуатация обеспечивает улучшение условий рассеивания в верхних слоях атмосферы частиц неорганической пыли, содержащихся в отходящих газах печей обжига, благодаря чему снижается их концентрация в приземном слое. На трубе установлены датчики, которые позволяют вести онлайн-мониторинг выбросов. Сейчас система работает в тестовом режиме.

Также на предприятии модернизируется оборудование, снижающее объемы выбросов. В частности, проведено техническое перевооружение вращающейся печи № 5 с разделением тракта приготовления форсуночного топлива, установкой многоканальной горелки PYRO-JET (Германия) и рукавного фильтра фирмы SCHEUCH (Австрия) на угольную мельницу № 5, в результате чего удалось повысить эффективность сжигания твердого топлива и сократить его потребление, а значит, и количество выбросов. Кроме того, на печь № 5 установлен современный электрофильтр швейцарского производства, благодаря чему предприятие обеспечило стабильное функционирование системы газоочистки печи и добилось снижения количества пыли в отходящих газах.

«Эффект от комплекса мероприятий по модернизации печи обжига № 5 даже превзошел наши ожидания. За 1,5 месяца эксплуатации нового оборудования содержание газообразных веществ, в частности, оксидов азота, в отходящих газах печи удалось снизить. Количество твердых частиц, попадающих в атмосферу, за последние пять лет сократилось более чем в три раза», – отметил первый вице-президент АО «ХК «Сибцем» Геннадий Рассказов.

После осмотра инвестиционных объектов завода Александр Усс провел рабочую встречу с руководителями крупных промышленных предприятий города, членами Правительства края, представителями науки и общественности. Участники встречи проанализировали модернизацию производств и ее влияние на снижение выбросов, а также доступность для населения актуальной и достоверной информации о состоянии воздуха.

«Экологическая ситуация в Красноярске сложная, но за последние годы многое сделано для ее оздоровления. Источниками негативного воздействия являются разные факторы, в том числе и выбросы промышленных предприятий. С удовлетворением отмечу, что крупные предприятия работают в тесном взаимодействии с органами власти и общественности, они нацелены на результат, и эти результаты есть. Яркий тому пример – Красноярский цементный завод, где реализованы серьезные мероприятия, а также устанавливаются современные приборы учета воздействия на окружающую среду. Данные мониторинга скоро будут централизованно предоставлены общественности», – подчеркнул Александр Усс, подводя итоги встречи.

«Холдинг «Сибирский цемент» продолжит планомерную реализацию природоохранных мероприятий, компания будет и дальше выделять средства на обеспечение экологической безопасности производства ООО «Красноярский цемент». Так, на 2021 год запланировано техническое перевооружение системы аспирации отделения первичного дробления известняка цеха «Горный». Общая стоимость проекта – более 24 млн рублей», - констатировал первый вице-президент АО «ХК «Сибцем» Геннадий Рассказов.

Управляющий директор ООО «Красноярский цемент» Владимир Афанасин в свою очередь отметил:

«Хотя доля «Красноярского цемента» составляет всего около 2% от общего объема выбросов в Красноярске, мы не останавливаемся на достигнутом. Две другие печи обжига будут модернизированы так же, как и пятая. Наше предприятие находится в городе и должно соответствовать всем нормативным требованиям»

По материалам компании ООО «Красноярский цемент»

Фото: ООО «Красноярский цемент»