Владимир Потанин выделил 500 млн рублей для лаборатории «умных материалов» нобелевского лауреата Константина Новосёлова

Президент «Норникеля» Владимир Потанин выделил 500 млн рублей из личных средств на создание в России Лаборатории физики программируемых функциональных материалов под руководством нобелевского лауреата Константина Новосёлова. Деятельность лаборатории будет направлена на создание «умных материалов», с помощью которых станет возможным появление концептуально новых технологии. Вклад предпринимателя полностью покрывает нужды лаборатории на первые 5 лет её деятельности.



Лаборатория Новоселова на базе МФТИ — первый проект Центра изучения мозга и сознания, который прорабатывался с 2020 года. Цель создания центра — получение фундаментальных знаний о человеческом мозге и природе сознания. Это является одним из самых актуальных направлений современной науки на стыке физики и математики, биологии и психологии, нанотехнологий и разработки новых материалов, разработки и развития сопутствующих технологий, многих других дисциплин. Руководитель центра — Тагир Аушев — российский ученый, работающий в области фундаментальной физики, профессор, член-корреспондент РАН, планирует привлекать для работы в Центре ведущих мировых ученых из различных отраслей науки.



В лаборатории Новоселова будут создаваться «умные» материалы с программируемыми свойствами, не встречающимися в природе. Полученные на их основе концептуально новые технологии могут быть применимы к созданию новых методов изучения мозга, а также к разработке перспективных интерфейсов между компьютером и человеком. «Умные» материалы способны стать элементной базой для будущих нейроморфных компьютеров, они помогут создать сверхчувствительные сенсоры нового поколения, необходимые для изучения человеческого мозга. Другие лаборатории Центра изучения мозга и сознания получат возможность использовать эти разработки для проведения цикла собственных исследований.



Создание Лаборатории Новосёлова открывает новую страницу в развитии российской фундаментальной науки, когда перспективные исследовательские работы финансируются частным бизнесом.



«Мы живем в эпоху искусственного интеллекта, появления новых, совершенно фантастических материалов и технологий, и очень важно, чтобы в этом стратегическом направлении науки Россия оставалась в первых рядах. Тем самым мы создаем важный задел на будущее для нашей страны и россиян. Будущие поколения смогут воплотить полученные новые знания в технологии для реальной экономики», - отметил Владимир Потанин.

по информации «Норникеля»

фото «Норникеля»