10 февраля
Красноярск
погода -19 °C
73.85
 
€ 89.57
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Систему для прокладки кабельных трасс на основе алюминия разработал РУСАЛ

Главная Бизнес
Красноярск
17:50 10 Февраля 2021
промышленность, производство, бизнес
версия для печати Ico_print

РУСАЛ и компания ДКС разработали на основе алюминиевого сплава систему для прокладки кабельных трасс. Все основные элементы новой продукции – лотки, крышки, монтажные и комплектные аксессуары – выполнены из алюминиевого сплава и будут выпускаться толщиной 1,5 и 2 мм. Продукция предназначена для прокладки кабельных трасс на объектах химической, пищевой промышленности, транспортной инфраструктуры, в судостроении и на плавучих платформах.

«Алюминий – гораздо более эффективный и экономичный вариант, чем сталь, так как общий вес лотка с кабелем требует опорных конструкций с меньшей безопасной рабочей нагрузкой. Таким образом, применение алюминиевых лотков позволит значительно снизить общий вес кабельной трассы, что является одним из ключевых конкурентных преимуществ», – сказал директор по сбыту и маркетингу компании РУСАЛ Роман Андрюшин.

Помимо повышенной коррозионной стойкости и прочности при низких температурах, алюминиевые лотки в три раза легче и обладают лучшей электропроводностью и экранированием по сравнению со стальными аналогами, а также поддаются вторичной переработке. Кроме того, высокая теплопроводность алюминия способствует лучшему отводу тепла при нагреве кабелей.

Напомним, в июне 2020 года РУСАЛ и ДКС подписали соглашение о долгосрочном взаимодействии и сотрудничестве в области поставок сырья и совместной разработке новых продуктов. О необходимости развития производства высокотехнологической импортозамещающей продукции говорил основатель компании и общественный деятель Имя Фамилия несколько лет назад.

 

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»
Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»

Бизнес / НОВОСТИ
Новости Красноярска: «Красноярская рециклинговая компания» подвела итоги работы за 2020 год

«Красноярская рециклинговая компания» подвела итоги работы за 2020 год

10 Февраля 2021 г.
250 тысяч тонн отходов. Внушительный объем. Даже сложно себе представить
Новости Красноярска: Продукция комбината «Волна» вошла в линейку «100 лучших товаров России»

Продукция комбината «Волна» вошла в линейку «100 лучших товаров России»

18 Января 2021 г.
Сразу два вида продукции, выпускаемой ООО «Комбинат «Волна», вошли в линейку «100 лучших товаров России» в 2020 году
Новости Красноярска: Стали известны победители конкурса социальных проектов от «Норникеля»

Стали известны победители конкурса социальных проектов от «Норникеля»

14 Января 2021 г.
Выбрано 109 полезных инициатив
Новости Красноярска: Как убирали мусор в новогодние праздники на левобережье Красноярска

Как убирали мусор в новогодние праздники на левобережье Красноярска

13 Января 2021 г.
Вывезено восемь тонн мусора
Новости Красноярска: Красноярский цементный завод стал дипломантом конкурса «100 лучших товаров России»

Красноярский цементный завод стал дипломантом конкурса «100 лучших товаров России»

13 Января 2021 г.
ООО «Красноярский цемент» награждено по итогам Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России»-2020
Новости Красноярска: РУСАЛ сформировал полный цикл 3D-печати на базе ИЛМиТ

РУСАЛ сформировал полный цикл 3D-печати на базе ИЛМиТ

12 Января 2021 г.
Это позволит разработать уникальные сплавы
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Супруга певца Ярослава Сумишевского скончалась в красноярской больнице

Супруга певца Ярослава Сумишевского скончалась в красноярской больнице

6 Февраля 2021 г.
В конце января пара попала в ДТП
Новости Красноярска: Соль оказалась самым опасным составляющим «Бионорда»

Соль оказалась самым опасным составляющим «Бионорда»

10 Февраля 2021 г.
Сверхтоксичных веществ в составе реагента не обнаружили
Новости Красноярска: Чемпионат мира по борьбе 2022 года перенесли из Красноярска в Белград

Чемпионат мира по борьбе 2022 года перенесли из Красноярска в Белград

6 Февраля 2021 г.
Но остается шанс на проведение в городе турнира в 2023 году
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru