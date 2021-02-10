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«Красноярская рециклинговая компания» подвела итоги работы за 2020 год

Главная Бизнес
Красноярск
08:37 10 Февраля 2021
мусор, чистота, бизнес, итоги, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © Sibnovosti.ru / Андрей Минаев
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Високосный год как будто постарался оправдать все суеверия: пандемия, режим изоляции и ограничения, а под занавес – суровые сибирские морозы до -50. Но левобережный оператор по обращению с ТКО даже в экстремальных ситуациях продолжал стабильно работать, внося необходимые корректировки буквально на ходу. 

«Красноярская рециклинговая компания» подвела итоги работы за 2020 год

За 2020 год из городов и поселков технологической зоны мусоровозы «КРК» вывезли более 250 тысяч тонн отходов. Внушительный объем. Даже сложно себе представить. Вот, например, самый большой транспортный самолет в мире Ан-225 «Мрия» весит «всего» 250 тонн.

Максимальная нагрузка была в сентябре и октябре 2020 – более 27 тысяч тонн в месяц. Резкий скачок в объемах случился в апреле: после введения режима самоизоляции и в связи с последующими ограничениями люди делали ремонты, наводили порядок в квартирах, домах, дачах и гаражах. Кроме того, места наибольшего накопления ТКО заметно сместились: граждане проводили дома большую часть времени, общепит не работал, и бытовой мусор максимально «переехал» к жилым домам.

В период самых строгих ограничений из-за COVID-19 «Красноярская рециклинговая компания» кроме исполнения договорных обязанностей безвозмездно обслуживала блокпосты на въездах в город. Об этом компанию попросила администрация Красноярска. Шесть постов, где круглосуточно дежурили сотрудники полиции и МЧС, обеспечили контейнерами. За три месяца работы с них вывезли около 8 тонн ТКО.

В течение года на территории левобережной технологической зоны продолжалась работа по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок, велась уведомительная и разъяснительная работа с собственниками незаконно замусоренных участков. В результате было ликвидировано 160 свалок с общим объемом мусора 5,5 тысяч кубических метров.

Нередко службой экологического мониторинга «КРК» выявляются свалки мусора, не относящегося к ТКО – отходы строительства и ремонта. Несмотря на то, что подобный мусор не относится к ведению регионального оператора, необходимая информация по нему передается в местные администрации и надзорные органы, оказывается содействие для их ликвидации.

«Красноярская рециклинговая компания» подвела итоги работы за 2020 год

Одна из приоритетных задач левобережного оператора, которой в 2020 году было уделено особое внимание, – внедрение системы раздельного сбора мусора. В левобережной технологической зоне уже установлено более 600 контейнеров под пластик, ещё 100 планируется разместить в ближайшее время - в соответствии с поступающими заявками, которые подаются жителями через свои УК и ТСЖ. Всего в прошлом году горожане собрали 140 тонн пластика, более половины из которого было отправлено на переработку.

«Мы внедрили мобильное приложение CleanPath («Клинпас»), в которое внесены все точки размещения сеток под пластик. Горожане с его помощью выбирают удобное для себя расположение сетки, а также сообщают оператору, что контейнер наполнился. Результаты заметны: во втором полугодии 2020 пластика было собрано на 30% больше, чем в первом», – пояснили в «КРК».

Летом 2020 года «КРК» начала устанавливать на левобережье краевого центра баки под стекло. Как и сетки под пластик, они для горожан предоставляются бесплатно.

В «Красноярской рециклинговой компании» отмечают повышение экологической ответственности и грамотности потребителей в прошедшем году: многие начали сортировать отходы, сдавать макулатуру, батарейки и лампочки в специализированные пункты. Внимательнее горожане стали относиться и к содержанию контейнерных площадок и оборудованию для сбора ТКО.

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