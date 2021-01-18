Продукция комбината «Волна» вошла в линейку «100 лучших товаров России»

По итогам Всероссийского конкурса предприятие удостоено высшей награды – звания лауреата – в номинации «Промышленные товары для населения» за выпуск листов хризотилцементных волнистых с защитно-декоративным покрытием «Волнаколор» и сайдинга фиброцементного «Берген». Почетным знаком «Отличник качества» награждена оператор пульта управления ООО «Комбинат «Волна» Елена Масловская.

Цветные кровельные листы «Волнаколор» – долговечный, прочный, огнестойкий материал. Обладает высокой звукоизоляцией и стойкостью к атмосферным воздействиям, имеет низкую теплопроводность и выдерживает повышенную температуру, поэтому идеально подходит для климатических зон с резкими перепадами температур.

Хризотилцементный сайдинг «Bergen» предназначен для облицовки всех видов малоэтажных зданий, удобен в монтаже и отличается разнообразием цветов и фактур. А фиброцементный состав делает его совершенно негорючим и безопасным. Рецептура изготовления защитно-декоративного покрытия и нанесения его на оба вида изделий разработана технологами предприятия, гарантия на сохранение цвета – не менее 12 лет. Продукция сертифицирована.

Комбинат «Волна» производит более 40 наименований изделий из хризотилцемента. Среди них – трубы напорные и безнапорные, кровельные и фасадные материалы c защитно-декоративным покрытием и без него.

«В последнее время наиболее динамично развивается спрос на окрашенную продукцию. Так, в 2020 году комбинат реализовал на 30% больше изделий с защитно-декоративными покрытиями, чем в предыдущем. Кровельный материал «Волнаколор» пользуется популярностью на всей территории Сибирского Федерального округа, его приобретают как строительные компании, так и население. Кроме того, ведутся поставки в рамках региональных программ капитального ремонта многоквартирных жилых домов», – подчеркнул управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» Яков Яланский.

По материалам компании АО «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»

Фото: Юлия Коваль